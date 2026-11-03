Invitan a inscribirse al Reto 24 Horas, de ciclismo de montaña en el municipio de Hidalgo

– El recorrido será por la presa Pedro J Méndez y sus alrededores, además de una bolsa en premios de 200 mil pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- El Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se prepara para recibir el concurso ciclista Reto 24 Horas, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre en los alrededores de la majestuosa Presa Pedro José Méndez. Noviembre 03 de 2026

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas destacó que “Este evento deportivo promete reunir a ciclistas de toda la región y de estados vecinos, quienes competirán en un entorno natural privilegiado, rodeado de paisajes acuáticos y senderos que ponen a prueba la resistencia y la habilidad de los participantes”.

Indicó que este evento no solo busca promover el deporte del ciclismo en Tamaulipas, sino también impulsar el turismo local, al destacar la belleza natural de la Presa Pedro J Méndez, como un atractivo para visitantes y deportistas, parte de la estrategia y acciones del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer el turismo y el deporte.

El funcionario explicó que habrá cuatro categorías a concursar: Cuatro Fantásticos, 120 años acumulados entre los cuatro participantes, 30 mil pesos al primer lugar, 20 mil al segundo y 10 mil al tercero.

En la segunda categoría, Mixtos: 90 años acumulados entre los cuatro participantes mixtos, con 15 mil al primero, 10 mil al segundo y 5 mil al tercero.

En la tercera categoría, Tres amigos libres: tres integrantes edad libre varonil con 10 mil al primer lugar, 8 mil al segundo y 5 mil al tercero.

En la cuarta categoría, Diversión libre: tres integrantes edad libre femenil, con 10 mil pesos al primero, 8 mil al segundo y 5 mil al tercero, y hay un bono de 24 mil pesos a la vuelta más rápida, dividido en 12 mil pesos para mujer y 12 mil pesos para hombre. Para mayores informes en las redes oficiales de la Secretaría de Turismo.