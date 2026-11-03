Por: Raúl Terrazas Barraza

Los gringos en las urnas

Más política que electoral, la lectura de las elecciones intermedias celebradas este martes en USA precisa que son un referéndum sobre el presidente en funciones, en este caso Donald Trump, porque, se quiera o no, miden la fortaleza política del movimiento republicano que él maneja.

Queda claro, y así es visto por todos, que, de recuperar los demócratas la Cámara de Representantes y ampliar su presencia en el Senado, el mensaje sería que el presidente Trump y sus republicanos están muy desgastados y que no podrán mantener, con el electorado independiente, el nivel de influencia actual. Estarán muy disminuidos y, para 2028, la competitividad de los demócratas aumentará al grado de que podrían incluso ganar la presidencia estadounidense.

Infinidad de mexicanos siguieron de cerca el antes y el durante de las elecciones gringas para ver la debacle del ala republicana, porque a México siempre le ha ido mejor con los demócratas en el poder del vecino país del norte. Además, para 2028, la demostración de fuerza dada por el partido de Barack Obama es indicativa de que los suburbios, los jóvenes y los independientes podrán regresar al Partido Demócrata y, con ello, dar la pelea al trumpismo.

Al margen de quién gane o de cómo avancen los demócratas en las Cámaras, los analistas observan el comportamiento del voto hispano, el sufragio de los menores de 30 años y la movilización política en las zonas de clase media y baja, para dejar entrever alianzas en aquellos estados donde no son competitivos, aunque sumarán en automático California, porque era un hecho que la gubernatura pasara a manos de ellos con la candidatura de Xavier Becerra, hijo de mexicanos.

La realidad en este momento, y tras las elecciones, es que USA, en materia política, está profundamente dividido; por tanto, las dos fuerzas políticas mayoritarias no son hegemónicas. Los republicanos tienen la ventaja porque ocupan la presidencia, pero los demócratas están muy competitivos como para impedir que se hable de una era de dominio republicano.

La carrera hacia 2028 va por la libre; sin embargo, como se requiere ir paso a paso, estas elecciones legislativas intermedias, como las de México del año que viene, no sirven para derrocar figuras nacionales, en este caso al presidente Trump, aunque, si los demócratas demuestran que vuelven a construir una mayoría nacional, habría que pensar que el tres de noviembre de 2026 se escribió el prefacio para una elección muy cerrada en 2028, pero con la diferencia de que pueden estar de nuevo en la presidencia de USA.

Los otros

De la misma manera que se fue Luis García Reyes de la vocalía de la Comisión de Parques y Biodiversidad, cuya cabeza de sector es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y fue sustituido por Leroy Soria Ríos, quien recibió el nombramiento del titular de SEDUMA, Karl Heinz Becker Hernández, luego de ser aprobado por el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, también fue nombrada la nueva secretaria de Economía.

El titular del Poder Ejecutivo entregó el nombramiento a Anabel Flores Garza para sustituir a la licenciada Ninfa Cantú Deándar, quien renunció a la titularidad de la Secretaría de Economía para buscar el nombramiento de coordinadora municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo Laredo, de donde es originaria.

La nueva secretaria tenía el cargo de subsecretaria en la misma dependencia y cuenta, de acuerdo con la información oficial, con una docena de años de experiencia en la gestión de inversiones, desarrollo industrial y comercio exterior, de manera que contribuirá al crecimiento de las inversiones en la entidad.

El designado para la Comisión de Parques y Biodiversidad es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en el cual tiene nivel II, y tendrá que demostrar en las primeras semanas que le sabe al asunto de la conservación de la vida silvestre y el bienestar animal, porque la dependencia que le entregaron tiene muchos meses con resultados muy limitados.

Solo falta la designación del reemplazo de Luis Illoldi Reyes en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, porque también se fue a la política en busca de la coordinación municipal para la Defensa de la Cuarta Transformación, de manera inicial, y después estar en posibilidades de ser nominado candidato a la presidencia municipal de Victoria o bien a la diputación federal por el distrito que corresponde a la capital.

Obvio, esto último en caso de que el actual legislador federal no decida de último momento buscar la reelección en el cargo, porque, de ser así, el exsecretario de asuntos laborales tendría que aceptar la candidatura a diputado local por uno de los dos distritos victorenses.

Otra facultad que llegó a la séptima década es la de Ingeniería de Tampico y, de paso, estrena director en la persona del ingeniero Roberto Pichardo Ramírez, quien rindió la protesta de rigor ante el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, quien estuvo en el Campus Sur de la UAT para el evento conmemorativo de los 70 años.

Ahí, el líder de las y los universitarios dio a conocer que está por firmarse un convenio con Petróleos Mexicanos mediante el cual se pondrá en marcha un esquema de contrataciones directas para egresados de la Facultad de Ingeniería de Tampico, mismo que fue considerado como un gran logro, ya que los estudiantes que se preparan en las diferentes disciplinas de la ingeniería o que realizan sus prácticas profesionales en la empresa del Gobierno de México podrían calificar casi en automático para plazas laborales.

El anuncio del rector sobre el convenio con PEMEX fue muy comentado este martes y quedó el compromiso de participar en la firma del mismo, en cuanto el documento quede listo, para que los egresados de este semestre y los que vienen puedan participar en la asignación de plazas en Petróleos Mexicanos.

Respecto a la celebración de las siete décadas de Ingeniería Tampico, hubo discursos, develación de placa y el primer toque a la campana de bronce, misma que será tocada cada vez que egrese una generación. También hubo reunión con egresados de la primera generación y, desde luego, el compromiso del nuevo director, Pichardo Ramírez, de hacer más investigación con sentido social, consolidar la infraestructura y establecer diálogos con el sector productivo.

Anaya Alvarado hizo, además, un recuento del éxito en el ingreso de alumnos a la Universidad al señalar que el 100 por ciento de la matrícula de licenciatura cuenta con respaldo de acreditadoras internacionales, como resultado de más de 25 mil certificaciones gratuitas para estudiantes y docentes.

Las inscripciones en la UAT aumentaron en más de 11 por ciento durante los últimos dos años; por tanto, la población estudiantil pasó de 40 mil a casi 45 mil estudiantes y, de ellos, uno de cada dos alumnos tiene beca como apoyo de la Universidad.