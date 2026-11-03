Fortalece SEDENER  desarrollo energético  con cinco nuevos acuerdos de colaboración

-Fueron signados en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026

Tampico, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- Dentro de las actividades que se realizaron en el Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2026, la Secretaría de Desarrollo Energético formalizó cinco convenios marco de colaboración con instituciones y empresas, además de participar como testigo de honor en la firma de un acuerdo adicional, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional y generar nuevas oportunidades para el desarrollo energético del estado.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó que bajo la instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, estas alianzas buscan impulsar proyectos, programas e iniciativas que contribuyan al aprovechamiento eficiente de los recursos, la innovación tecnológica, la capacitación especializada y el fortalecimiento de los programas que se efectúan en la SEDENER.

Entre los acuerdos formalizados destaca el convenio con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, a cargo de José Antonio Urteaga Dufour, director general de FIDE cuyo objetivo es promover acciones relacionadas con el ahorro y uso eficiente de la energía, la generación distribuida, el aprovechamiento de fuentes renovables y la sustentabilidad energética.

En materia de cooperación técnica, se suscribieron acuerdos con STE CONSULTEC, representada por Daniel Ramón Martínez González, y con EPM EÓLICA 24, representada por Omar Bojórquez Vázquez; esto con la finalidad de aprovechar sus capacidades técnicas, tecnológicas y de asesoría especializada, así como promover la colaboración para fortalecer el sector energético de Tamaulipas.

De igual manera, se formalizó un convenio con Reyes y Amorim Soluciones, enfocado en establecer mecanismos de coordinación y cooperación técnica para desarrollar actividades estratégicas en el sector, mediante el aprovechamiento de recursos humanos, tecnológicos y materiales.

Fortaleciendo el impulso a las instituciones educativas de Tamaulipas, el Secretario, Walter Julián Ángel, estableció un convenio con el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), orientado a desarrollar proyectos, programas e iniciativas en el sector energético, contando con la participación de los jóvenes.

De igual manera, la SEDENER participó como testigo de honor en la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Altamira y la empresa Consorcio 5m, refrendando su disposición para acompañar iniciativas que fortalezcan la vinculación entre los distintos actores del sector energético.

Por último, dijo que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya para consolidar a Tamaulipas como una entidad con mayores capacidades de desarrollo, inversión e innovación en materia energética.