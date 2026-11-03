Firman Secretaría de Salud y Fiscalía General de Justicia Convenio de Colaboración

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- Para atender los requerimientos legales y contribuir a que los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos se desarrollen de manera coordinada, oportuna y conforme al marco jurídico aplicable, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas firmaron el Convenio de Colaboración que permite vincular y fortalecer sus capacidades mediante esquemas de capacitación especializada.

Con este convenio, el titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, y el fiscal general de Justicia, Jesús Eduardo Govea Orozco, se fortalecen los procesos entre las instituciones de salud y las autoridades de procuración de justicia, cuya intervención resulta fundamental en aquellos casos que, por su naturaleza médico-legal, requieren de procedimientos específicos y certeza jurídica.

“En el actuar humanista del gobernador, Américo Villarreal Anaya, resulta esencial esta colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, y lo que se busca es fortalecer las capacidades institucionales, facilitar la comunicación entre las autoridades involucradas y contribuir a que cada caso, con potencial de donación, sea atendido con oportunidad, sensibilidad y apego a la legalidad”, dijo Guerreo Morales durante su intervención.

Destacó que detrás de cada donación existe una oportunidad de vida, y detrás de cada oportunidad, la responsabilidad compartida de las instituciones para actuar con profesionalismo, coordinación y compromiso social.

Con la participación de la Fiscalía General de Justicia en este convenio, representa un paso significativo para consolidar el trabajo conjunto entre ambas instituciones, que permiten homologar la actuación de los agentes del ministerio público y fortalecer su capacitación en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.

Cabe mencionar que en Tamaulipas se han concretado 185 donaciones de órganos, de ellas, 48 correspondieron a casos identificados como potenciales donantes en contextos médico- legales, de los cuales 18 se concretaron como donaciones efectivas, lo que representa el 9.7 por ciento del total de donaciones realizadas en este periodo.

Con estos procesos se obtuvieron 58 órganos destinados a beneficiar a la población mexicana, cifra que equivale al 13.8 por ciento del total de 420 órganos obtenidos durante el mismo periodo. Estos resultados reflejan la importancia de fortalecer las acciones para identificar oportunidades de donación y dar continuidad a los procedimientos necesarios para hacerlas realidad.