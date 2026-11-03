Éxito total en la segunda Carrera 5K de la UAT en Valle Hermoso; reúne a más de mil corredores

Valle Hermoso, Tam.- 3 de noviembre de 2026.- Con la participación de más de mil corredores, se realizó con éxito la segunda edición de la Carrera 5K UAMVH ¡Yo Soy Correcaminos!, un evento que fusionó el deporte con las tradiciones del Día de Muertos y fortaleció los lazos entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la comunidad de Valle Hermoso.

La justa deportiva celebrada el domingo 1 de noviembre, organizada por la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), forma parte de las acciones de promoción del deporte y la activación física impulsadas por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

El contingente, integrado por jóvenes, adultos y familias, partió de las instalaciones del plantel universitario para recorrer las principales vialidades del municipio y completar el circuito urbano de cinco kilómetros.

La competencia se desarrolló en las ramas femenil y varonil bajo distintas categorías por edad, premiando a los tres primeros lugares de cada división.

En el marco de la jornada, el director de la UAMVH, Jesús Roberto García Sandoval encabezó la ceremonia de premiación y destacó su reconocimiento a las y los participantes por contribuir a esta iniciativa orientada a fomentar la cultura física y la cohesión social en congruencia con las directrices institucionales.

Por su parte, el comité organizador expresó su reconocimiento a los patrocinadores y al personal de la Unidad Académica, cuyo esfuerzo conjunto garantizó el desarrollo óptimo de la actividad.

La celebración concluyó con un agradecimiento a los más de mil corredores, cuyo entusiasmo consolidó el encuentro como una muestra patente del orgullo universitario en la zona norte del estado.