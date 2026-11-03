Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Seis registrados por Morena en Bustamante

*Entre golondrinos y desconocidos para variar

*Pero de todos no se hace uno

De acuerdo al registro de aspirantes que buscan la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Bustamante, tenemos que son solamente seis, pero solo uno será candidato a alcalde. Pero de todos no se hace uno, así lo señalan por allá y ahí les van los nombres de hombres y mujeres que hicieron la faena de su registro previo al último día de la convocatoria y que cerró el pasado 18 de octubre por la tarde.

Bueno, se registró Yulissa Vargas Becerra, ex representante del Sistema DIF Tamaulipas en este municipio y no ha logrado penetrar con la ciudadanía; la desconocida Yhoeli Salgado Hernández, se dice enfermera y no sabe poner una inyección dicen por allá. Otro es Abel Mireles Vargas del Ejido Plutarco Elías Calles o (Joya del Maguey), que la verdad no sabemos que jabón lo patrocina y el azulado Epifanio Morales Contreras de quien no lo bajan es un chapulín.

También esta Román Reyes Pérez más conocido como “El Bronco”, fastidia e incómoda al jefe político estatal quien le saca la vuelta siempre por empalagoso y Ramiro González Correa, ex titular de la Oficina Fiscal de quien dicen no se baña, siempre anda hediondo y le huelen las patas. Bueno eso dicen por allá a mí no me crea. De estos dos últimos no tienen vergüenza, pues hace tiempo que no viven en Bustamante y nada más se aparecen cuando hay elecciones, y aun así quieren gobernar este municipio del altiplano tamaulipeco. ¡Tantita madre, para ambos fuereños! Total ni a cuál irle. Y si así están estos, en el Verde están iguales o peor.

Total, para querer gobernar el municipio primero hay que conocerlo, conocer a su gente, sus necesidades y tener un proyecto de desarrollo y progreso y la verdad no vemos a cual irle. Bueno, con decirles que, no los conocen ni en su casa, junta más gente una pelea de perros que ellos mismos, pero ahí andan en la punta del pedo y a ver si la pegan. Ufff.

El registro se cerró este 18 de octubre pasado a las 18:00 horas y quien gane la dicha coordinación se perfilará como el candidato del partido a la presidencia municipal en 2027 y le competirá a la actual alcaldesa Maricela Rodríguez González, que tiene derecho a la reelección, va cincha y es garantía de triunfo. También hay que señalar, es más, les adelanto y les puedo asegurar que, ni juntos todos le podrá ganar les guste o no a la Doctora. Así de fácil. Con esa o les guiso otra.

NOTAS CORTAS

1.- Ya casi finaliza el año 2026 y suele ser para muchos municipios este tiempo de quitarle el freno al acelerador, el ajuste de cuentas de fin de año. Pero allá en el 17 hidalgo esquina, el ritmo va en sentido contrario. Eduardo “Lalo” Gattás, decidió meter el acelerador a fondo en lo que queda del año, combinando la grilla de alta gestión institucional en la ciudad del smog con el despliegue de obras al ras de tierra.

Tan es así que lo vemos en supervisión y arranque de obras de pavimentación, agua potable, drenaje y rescate de espacios públicos que impactan directamente en la rutina de las colonias. Solo por mencionar algo de lo que se está haciendo en la capital tamaulipeca.

2.- Previo a la elección electoral intermedia en Tamaulipas (2026-2027), también se practica el nepotismo en el PAN allá en Xicoténcatl y Miquihuana, por lo que, hay que esperar a ver si la Ley electoral (IETAM) los deja hacer de las suyas o los baja de ring.

​3.- Y hablando de Miquihuana precisamente, no descarte al ex alcalde Matías Meléndez Cruz como el favorito para jugar en el 2027. Creo, no me lo crea, que va por el PT de Beto Anaya. Así que si quieres andar en la grilla, afíliate al Partido del Trabajo porque es formar parte de un proyecto que trabaja.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político