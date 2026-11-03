Alista la SSPT detalles para la Cuarta Carrera de la Guardia Estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 03 de 2026.- Con un registro confirmado de mil 518 competidores, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) afina los detalles para la Cuarta Carrera de la Guardia Estatal “Más allá de la meta hay más por ganar”, evento deportivo organizado en el marco del aniversario de la corporación policial y que se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre en la capital del estado.

Emilio Mazariegos Gutiérrez, coordinador de la carrera, informó que la entrega de kits para todos los corredores se realizará del miércoles 4 al sábado 7 de noviembre, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, en el Edificio 1 del Complejo Estatal de Seguridad Pública, a cargo del Voluntariado de la SSPT. El día de la competencia, las actividades iniciarán con la sesión de calentamiento a las 06:15 horas, teniendo como punto de salida y meta el CECUDEP.

Mencionó que, al cruzar la meta, todos los participantes inscritos se harán acreedores a la medalla conmemorativa de la carrera; además de la premiación económica a los tres primeros lugares de las ramas varonil y femenil en las distancias de 5 y 10 kilómetros y la rifa de 12 regalos sorpresa.

Por su parte, Juan Manuel Martínez Luévano, director de Tránsito Estatal, enfatizó que durante el trayecto los deportistas contarán con puntos de hidratación, atención médica y el acompañamiento de unidades motorizadas de la Guardia Estatal para brindar seguridad vial. Asimismo, dio a conocer las rutas de acceso hacia la carretera Interejidal y precisó que se coordinarán las vialidades durante el desarrollo del evento.