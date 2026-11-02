Recibe personal de SEDENER certificación del CONOCER en instalación de sistemas fotovoltaicos para contribuir al Programa “Electrificación al 100%”

Altamira, Tamaulipas.- Noviembre 02 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del personal y avanzar en las acciones para garantizar el acceso a la energía eléctrica en todo el estado con el Programa de “Electrificación al 100%”, los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas recibieron certificados de competencia laboral del CONOCER.

La certificación corresponde al Estándar de Competencia EC0856.01, Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencias, Comercio e Industria, y fue entregada durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Altamira.

Dentro del acto protocolario, el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó la importancia que los servidores públicos estemos en constante preparación y certificación, para cumplir nuestras funciones en beneficio de las y los tamaulipecos.

La Directora General del CONOCER, Guillermina Alvarado Moreno, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado que lidera el gobernador, Américo Villarreal, con personal capacitado que busca que el desarrollo energético se traduzca en desarrollo para las comunidades, llevando la energía eléctrica.

Estas acciones se desarrollan en congruencia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, de impulsar la justicia energética y garantizar que el desarrollo y los beneficios de la transformación lleguen a todas las familias tamaulipecas.

En el acto protocolario participaron la directora general del CONOCER, Guillermina Alvarado Moreno; el Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; la Rectora de la UTALT, Mara Grassiel Acosta; Marco Antonio Guzmán, Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica (AMIF), Roberto Manuel Rendón Mares, Subsecretario de Electricidad y Energías Renovables; Rodrigo Alberto Silva Santacruz, Subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible; Yesenia Vidal Acosta, Subsecretaria de Hidrocarburos; Leonel Aguilar Rangel, Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos y el Dr. José Alanís Mendo, en representación de la SEMSyS.