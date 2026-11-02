Preservar tradiciones fortalece nuestra identidad: Américo

-En el programa de radio, el gobernador recordó el legado de las y los tamaulipecos ilustres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 01 de 2026.- Durante el programa especial de Diálogos con Américo, con motivo de la celebración del “Día de Muertos”, el gobernador Américo Villarreal Anaya aseguró que esta es una tradición arraigada en nuestros pueblos y en la cultura del país, para remembrar la memoria de los fieles difuntos y tenerlos siempre presentes y agradecidos por todo lo que nos legaron.

Expresó que, bajo la creencia y respeto de la espiritualidad de cada persona, esta celebración, cada inicio del mes de noviembre, contribuye a seguir manteniendo y alentando una tradición que da identidad a lo largo y ancho del país, a pesar de todas las etapas que han transcurrido en la historia y presencia de diferentes épocas y condiciones de culturalización.

Durante la emisión de este domingo, a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Américo Villarreal destacó que el Gobierno del Estado se suma a esta celebración, junto con la Secretaría de Bienestar Social, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, con un evento en el que se ha hecho la convocatoria a todos los municipios a un Concurso de Catrinas, que se realizará este lunes 2 de noviembre, en la plaza Juárez de Ciudad Victoria.

“Tener este momento en conjunto, de no solo el tener esta festividad del recuerdo de nuestros seres queridos, sino también un momento de reflexión y apreciación de recordar a nuestros difuntos. Entonces los invitamos, creo que va a estar muy bonito, muy significativo y que lo podamos disfrutar y compartir juntos”, expresó.

Durante el programa, el gobernador hizo un repaso de la contribución histórica de algunos de los caudillos y personajes más importantes de Tamaulipas y el legado con el que contribuyeron en su momento para forjar la grandeza del estado y del país.

De manera especial se refirió a Alberto Carrera Torres, un maestro rural, originario de Bustamante, que escribió una de las primeras leyes agrarias en el país, así como al ingeniero Marte R. Gómez, un tamaulipeco visionario, que trabajó en el gabinete de dos administraciones federales en las secretarías de Educación y de Hacienda y que contribuyó a que se terminaran obras emblemáticas hoy, como son el Palacio de Bellas Artes y el Monumento a la Revolución, por mencionar parte del legado del también exgobernador del estado.

Mencionó también al General Pedro José Méndez y el ejemplo de cómo, a pesar de su juventud, contribuyó a la defensa de la patria, combatiendo contra los franceses y apoyando para mantener la República y los principios e ideales del presidente Benito Juárez.

De las mujeres ilustres, recordó el legado histórico de dos distinguidas tamaulipecas: Amalia González Caballero y la maestra Estefanía Castañeda, mujeres que destacaron en épocas también nada favorables para ellas, pero que, con su conocimiento, su capacidad intelectual y las oportunidades que tuvieron en lo personal, lograron trascender a nivel nacional y contribuir a forjar una mejor sociedad.

El gobernador destacó también que en los nombres de muchos de los municipios de la entidad está la historia de México y se puede ver también cómo fueron las etapas de los diferentes momentos que ha vivido nuestro país.

Ejemplificó que Ciudad Victoria lleva su nombre en honor del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, aunque realmente se llamaba Miguel Fernández Félix, pero cambió su nombre siendo insurgente y teniendo una gran devoción a la Virgen de Guadalupe y un compromiso con la independencia de México y por eso se hizo llamar Guadalupe Victoria.

Antes de concluir el programa, no dejó pasar el recuerdo de sus seres más queridos y recordó cómo su padre, el ingeniero Américo Villarreal Guerra, y su tío Emilio Villarreal Guerra hicieron el esfuerzo por tener una carrera profesional y en su época recibieron siempre desde su hogar una formación que les dio esa visión de humanismo, de servicio, de destacarse en la función pública buscando dar lo mejor de sí para mejorar las condiciones de vida de los demás.

“Siempre ponderaré y mantendré en el cariño y en la memoria a mi padre y a mi madre con esa visión de ser unos humanistas, que hoy lo retomamos y lo vivimos y lo exaltamos como una política pública a la cual nos debemos de adherir por un principio de justicia social, de bienestar y oportunidades para todos”, mencionó.

Aseguró que gracias a su recuerdo, a su legado, a su nombre, él ha tenido la oportunidad de continuar sirviendo, enalteciendo y honrando la memoria hacia ellos.

“Aquí estamos chambeando y cumpliendo como nos enseñaron”, finalizó.