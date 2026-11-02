Liberan 170 mil crías de tilapia para fortalecer la pesca en la presa Falcón

Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.- Noviembre 02 de 2026.- Con el propósito de fortalecer la actividad pesquera, incrementar la productividad de los embalses de agua dulce y contribuir a la seguridad alimentaria de las familias tamaulipecas, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, realizó la liberación de 170 mil crías de tilapia en la presa Falcón, ubicada en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero.

Esta acción, desarrollada por conducto de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, responde a las solicitudes y necesidades planteadas por los productores pesqueros de distintos municipios de Tamaulipas, quienes han manifestado la importancia de fortalecer la biomasa de los cuerpos de agua continentales y mejorar las condiciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.

En atención a esta demanda, la dependencia estatal ha dado continuidad a los programas de repoblamiento mediante la siembra de organismos acuáticos, acciones que contribuirán a incrementar la abundancia y disponibilidad de recursos pesqueros, generando mejores oportunidades para los pescadores ribereños y sus familias.

Estas actividades forman parte de las acciones impulsadas por el gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido atender las necesidades del sector rural y pesquero, promoviendo alternativas que fortalezcan la productividad, el bienestar de las comunidades y el desarrollo económico de las regiones con vocación pesquera.

La jornada fue coordinada por el Director de Acuacultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, Margarito Herrera Castillo, quien estuvo acompañado por la presidenta municipal, el capitán de puerto y productores pesqueros de la región, quienes fueron testigos de esta acción orientada al fortalecimiento de la actividad acuícola y pesquera en la presa Falcón.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, refrenda el compromiso de la dependencia de mantener una estrecha coordinación con los productores y continuar impulsando estrategias que permitan aprovechar de manera responsable el potencial de los recursos naturales del estado.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas fortalece su compromiso con el desarrollo del sector pesquero, la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos acuáticos, así como con la generación de mejores condiciones de vida para las familias que dependen de esta actividad.