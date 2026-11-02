Honró SET la memoria de trabajadores de la educación con Altar de Muertos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 02 de 2026.- En el marco de la celebración del Día de Muertos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) recordó y honró a personal educativo que falleció recientemente, durante la instalación del tradicional altar de muertos que se montó en el patio central de la institución.

En representación de Miguel Ángel Valdez García, titular del sector educativo, Hugo Armando Fonseca Reyes, subsecretario de Administración, agradeció a las y los trabajadores de la educación por participar en esta emblemática tradición, en la que los mexicanos recuerdan con cariño y respeto a sus seres amados que partieron del mundo terrenal.

Destacó que, en Tamaulipas, la educación también contribuye a preservar las raíces y tradiciones, además de fortalecer los valores y transmitir a las nuevas generaciones lo que significa nuestra cultura, mediante este tipo de conmemoraciones que mantienen viva en la memoria colectiva a quienes en vida fueron importantes para nosotros.

Como parte de la jornada, se compartió con las y los asistentes una explicación sobre el significado y origen de esta gran tradición, desde la época prehispánica, su posterior mestizaje con la llegada de la cultura europea y cómo se ha consolidado como parte esencial de la identidad de las y los mexicanos.

En la edición de este año, se recordó con cariño a José Luis Saldívar Anaya y José Manuel Vargas Piña, cuyas fotografías se colocaron en el altar, junto con elementos tradicionales como flores de cempasúchil, velas, calaveritas de azúcar, pan de muerto y objetos del gusto personal de los homenajeados.

Como ya es una tradición, se efectuaron también los concursos de calaveritas y de disfraces de catrinas y catrines, en los que se reconoció el ingenio y la creatividad de los participantes. Además, en un ambiente de nostalgia y, a la vez, alegría, se compartió chocolate caliente y pan de muerto con las y los trabajadores educativos presentes en la ceremonia.

Además del subsecretario de Administración, también estuvieron presentes Nora Hilda de los Reyes Vázquez, subsecretaria de Educación Básica; Sylvia Isabel Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación, así como otras autoridades educativas, quienes, una vez concluido el evento, asistieron a la ceremonia que se efectuó en el edificio de la Unidad José López Portillo, conocida como Torre de Cristal, donde el personal de las áreas educativas de dicho inmueble instaló su altar respectivo.