Por: Raúl Terrazas Barraza

Organizar bien la elección local, el reto

Para que no haya confusiones, las y los ciudadanos deben saber que una cosa es el INE y otra el IETAM o los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todas las entidades. Por tanto, no aplica que cada instituto estatal pueda tener su propia Taddei Zavala.

En el caso del IETAM, que tiene a su cargo el consejero presidente, Juan José Ramos Charre, quien, por cierto, seguirá en el cargo, no obstante que concluya el plazo para el que fue designado, ya que el INE dejó entre sus pendientes la designación de quien pudiera sustituirlo. Además, siempre ha pasado con buena calificación la revisión del ejercicio de los recursos que le son asignados para realizar su trabajo.

Como organismo público que recibe recursos del presupuesto del Gobierno de Tamaulipas, tiene que rendir cuentas a las autoridades estatales y, dicho sea de paso, no se le han realizado observaciones, aunque sí ha tenido que enfrentar, como todos los institutos estatales y el nacional, la reducción del presupuesto por determinación de los gobiernos de la transformación.

Desde luego que el INE ande en boca de todo mundo por los abusos que se cometieron por parte de la expresidenta y su grupo de colaboradores, no quiere decir que las elecciones deban retrasarse o posponerse. El trabajo sigue y las votaciones concurrentes con las que se renovarán las 500 curules de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tienen que llevarse a cabo, esté Taddei Zavala o no.

En cada entidad del país existe la certeza de que los del INE tienen que arreglar sus broncas y que estas no influirán en la organización de las elecciones locales mediante las cuales se nombrarán nuevos cabildos y se renovarán las legislaturas locales, porque existe un calendario electoral con actividades basadas en la legislación electoral, mismas que deben cumplirse a cabalidad.

Entre otras cosas, esta semana, el día cinco de noviembre para ser exactos, el Consejo General Electoral, con base en el artículo 339, numeral 1, inciso c), y el 340, así como el Anexo 13, numeral 33, documento 4 del Reglamento de Elecciones, tiene que determinar la integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Además, este domingo debió instrumentarse la actualización del procedimiento para llevar a cabo el sorteo y distribución de los bastidores y mamparas de uso común entre los partidos políticos y las candidaturas independientes registradas para la colocación y fijación de la propaganda electoral durante las campañas electorales, actividad que deberá quedar consumada el último día de diciembre, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 110, fracción LVIII; 250, fracción III; y 252 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 219 de la misma Ley Electoral estatal, del primero al 30 de noviembre tienen que aprobarse los topes de gastos de precampaña por precandidata, precandidato y tipo de elección para la que pretendan postularse.

Trabajo de organización electoral hay en la entidad como para andar pendientes de las broncas en que están metidos los del INE.

Los otros

Para la investigación científica, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, ha dicho que siempre otorgará todo su respaldo a docentes y estudiantes, porque la aportación que estos realicen impactará de manera positiva en la sociedad. De ahí que existan colaboraciones con otras instituciones de educación superior a nivel internacional.

Es el caso de la Escuela de Medicina de Harvard y la Unidad Académica Reynosa-Aztlán, que trabajan en un proyecto mediante el cual el Laboratorio de Farmacología de esta última aportó evidencia de que la bacteria Staphylococcus aureus afecta la piel como consecuencia de enfermedades alérgicas.

El estudio en colaboración fue publicado bajo la firma de ambos equipos de investigación en la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, bajo el título La proteasa estafilocócica SspA altera la barrera y es responsable de la inflamación por IL-22 en la piel expuesta a alérgenos. Ahí se demuestra que la bacteria agrava, al favorecer la inflamación, padecimientos como la dermatitis atópica.

El proyecto colaborativo en el que participa la UAT, a través del Laboratorio de Farmacología de la UAMRA, aporta conocimientos clave sobre el impacto de la bacteria Staphylococcus aureus en enfermedades alérgicas de la piel.

Con ello se abre la puerta a nuevos esquemas de tratamiento para avanzar en el desarrollo terapéutico y el diseño racional de nuevas alternativas que mejoren la calidad de vida de personas con dermatitis atópica y otras afecciones alérgicas cutáneas.

El rector de la UAT es un apasionado de los buenos resultados de los investigadores y de que, en colaboración con otras instituciones de prestigio internacional, aporten evidencia que cambie la forma de tratar enfermedades. Por tanto, destacó el trabajo realizado por los doctores Juan Antonio Vázquez Mora y Juan Miguel Jiménez Andrade en su calidad de especialistas, quienes cuentan con el apoyo multidisciplinario en áreas de inmunología, neurociencias, microbiología, bioquímica y bioinformática de la Unidad Académica de Reynosa.