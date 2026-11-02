Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Que no mienta Carlos German de Anda

* Y anda Anda como si nada queriendo sorprender a propios y extraños

* ¡Mejor que se calle!

Dice el azulado Carlos German de Anda Hernández que sostuvo una reunión recientemente con fundadores de Morena en Nuevo Laredo y de que yo me acuerdo esos no son fundadores de ese instituto político hoy en el poder, por lo que, que no mienta el cómplice de Oscar Enrique Rivas Cuéllar, prófugo de la justicia en México.

Si recordamos muy bien, en noviembre del 2013 se hizo la acta constitutiva que dio origen a Morena en Tamaulipas, en una asamblea Estatal que se realizó en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, donde allí vimos gente de los municipios de Reynosa, Jaumave y del centro del estado; más no vimos gente de Nuevo Laredo que se integrara en ese entonces a Morena en la entidad.

También recordamos muy bien que el primer presidente del CDE de Morena en Tamaulipas, lo fue Laurencio García García (ex diputado local originario de San Fernando, fallecido en 2016), a quien le sucedió en la dirigencia estatal el profesor Enrique Torres Mendoza. Y más recientemente la actual diputada local Yuriria Iturbe Vázquez y María Guadalupe Gómez Núñez (Lupita Gómez), quien asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal. José Antonio Leal Doria, originario del municipio de Hidalgo (+) fue presidente de Consejo Político en las primeras dirigencias estatales.

También vimos debutar al Reynosense Héctor Martin Garza González más conocido como “El Guasón”, al doctor Faustino López Vargas, originario de Aldama y quién fue el que invitó al actual gobernador Américo Villarreal Anaya a integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional cuando López Obrador andaba en campaña y presidió un mitin en el nueve Hidalgo en Ciudad Victoria en el año de 2015 como un punto de reunión histórico para sus concentraciones políticas en la ciudad y de ahí partió todo este partido político en Tamaulipas.

Sin embargo, eso que dice el mentiroso, creído y altanero de Carlos de Anda que se reunió con fundadores de Morena en Nuevo Laredo hace días no es cierto, pues no son pioneros de los guindas, por tanto en la Asamblea Estatal celebrada, insisto, allá en el 2013 no apareció nadie de Nuevo Laredo. Si acaso precursores como Estela, Martha y Diana Chavira Martínez, Gastón Herrera Arredondo, Héctor Ponce Rodríguez y párele de contar.

A lo mejor tiempo después cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República en el 2018, allí si se treparon como sanguijuelas y esos que dice el azulado de Carlos de Anda, la mayoría no andaban, por lo que, que no eche mentiras el devaluado chapulín. A lo mejor ya sus padrinos políticos ya se dieron cuenta que Jerry no es la mejor opción para el 2027 y ya hasta quisieran ellos sacudirse todos los señalamientos que les están haciendo, lo que los frena jugar para el 2028. Así que DEL PLATO A LA BOCA.

Nuevo algoritmo

Carlos German de Anda Hernández en la administración municipal panista 2013–2016, fue titular en Obras Públicas y fue diputado local bajo las siglas del PAN (2016-2019) en la Legislatura: LXIII, representando al Distrito I de Nuevo Laredo. También fue de titular en Obras Públicas con Oscar Enrique Rivas Cuéllar (PAN) ¿Usted cree amable lector que a la gente se le olvida todo eso? Yo creo que no. Y anda Anda como si nada queriendo sorprender a propios y extraños.

Por cierto, a de Anda le dicen allá en Nuevo Laredo “El Rey del Dios Baco”. ¿Por qué será?…Viene mas información.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, aun esta acéfalo el departamento de Educación Preescolar dependiente de la Dirección de Educación Elemental de Educación Básica de la SET y todo indica que va una Supervisora en ese puesto, según una fuente confiable del ramo. Pues si recordamos el anterior titular Rodolfo Díaz Cruz, se fue a probar en Morena a ver si la pega allá en Tula, por lo que no son más que sueños guariros nada más. Nadie lo conoce en esa lid.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.