Beneficia DIF Tamaulipas a mil familias de Soto la Marina con la Feria Mercado de Alimentos

Habitantes de veinte comunidades rurales del municipio recibieron 21 productos de la canasta básica, cosechados y elaborados por productores tamaulipecos

Para contribuir a mejorar la alimentación de las familias, apoyar su economía e impulsar a los productores regionales, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” a la comunidad de Lavaderos, de Soto la Marina.

“Estamos muy felices el día de hoy aquí en Soto la Marina. Sé que se levantaron muy temprano y que vienen desde una gran distancia para aprovechar esta oportunidad. Quiero que sepan que, con todo cariño, de parte del gobernador, el doctor Américo Villarreal, y de la doctora María de Villarreal, reciban un gran apapacho”, expresó Patricia Eugenia Lara Ayala, Directora General del DIF estatal durante la jornada.

A través de esta iniciativa se benefició a familias de 20 comunidades del municipio, quienes tuvieron acceso a 21 productos de la canasta básica, cuyo valor comercial aproximado es de mil pesos.

El DIF Tamaulipas subsidió el 70 por ciento del costo, mientras que las autoridades municipales aportaron el 30 por ciento restante, lo que permitió entregar los paquetes alimentarios sin costo para las familias.

La canasta incluye productos como aceite comestible, harina de maíz, queso, chorizo y una variedad de hortalizas, con los que se busca complementar la alimentación de los hogares.

Además, cada paquete incorporó dos kilogramos de filete de pescado fresco, proporcionado por pescadores de la región, quienes reciben acompañamiento y coordinación de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

Con estas acciones, la Feria Mercado de Alimentos “Come Bien, Vive Bien” continúa su recorrido por los municipios de Tamaulipas, acercando productos de calidad a las familias, fortaleciendo la economía de los hogares y generando oportunidades para los productores locales.