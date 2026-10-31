Tamaulipas dentro de las 10 entidades federativas con mejores resultados

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- En Tamaulipas se transforma el rumbo del control interno y la fiscalización, con resultados. Durante la segunda entrega de resultados por parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados, se determinó un monto por aclarar de sólo 3.1 millones de pesos, lo que representa una mejora en el manejo del gasto público, en comparación con administraciones pasadas que llegaron a recibir observaciones por más de mil millones de pesos, informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.

Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación.

Refirio que en esta segunda entrega, se presentaron resultados de nueve auditorías practicadas al Gobierno del Estado y de acuerdo a la Matriz de datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, Segunda Entrega, al Gobierno del Estado de Tamaulipas se le determinó un monto por aclarar de 3 millones 160 mil 916 pesos, posicionándolo dentro de las 10 entidades con menor monto por aclarar.

Las auditorías con monto por aclarar corresponden al sector de Salud y Educación, en los fondos o programas: Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a la Entidad Federativa para ser Ejercidos en Materia de Salud, Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).