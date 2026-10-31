En Tamaulipas, así se viven las tradiciones: Turismo

-Altar, catrinas, catrines, convivencia y mucho más, se vivió en la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- Las tradiciones en Tamaulipas, se viven con orgullo y mucho corazón. Muestra de ellos son las y los trabajadores del estado, quienes montaron un altar de muertos y se transformaron en elegantes catrinas y catrines, llenando de color, música y emoción la Torre Bicentenario de Ciudad Victoria.

En un ambiente festivo, las secretarías de Administración, encabezada por Luisa María Eugenia Manatou Galván; de Bienestar Social, por Silvia Lucero Casas González; de Anticorrupción, por Norma Angélica Pedraza Melo; de Innovación e Inteligencia Digital, por Edwin Tuexi Amaro; de Seduma, por Karl Heinz Becker Hernández, y de Turismo, por Benjamín Hernández Rodríguez, se unieron para honrar nuestras raíces y celebrar el Día de Muertos en comunidad, con auténtico espíritu tamaulipeco.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó: “Las tradiciones del Día de Muertos destacan por su profunda belleza al transformar el recuerdo de los seres queridos en una celebración llena de color, aroma y amor”.

Las ofrendas, adornadas con flores de cempasúchil, velas, fotografías y los platillos favoritos de quienes ya no están, crean un puente simbólico entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Indicó que esta tradición enseña que el amor trasciende el tiempo y que, mientras haya alguien que recuerde, nadie se va del todo.

Hernández Rodríguez invitó a la ciudadanía a visitar el monumental altar de Día de Muertos instalado en la escalinata y el acceso principal del Palacio de Gobierno, en Ciudad Victoria, con el que el gobernador Américo Villarreal Anaya fortalece nuestras raíces y tradiciones.