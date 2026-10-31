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Designan a vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad

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Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal, el Secretario Karl Heinz Becker Hernández, entregó el nombramiento a Leroy Soria Díaz, quien asume el compromiso de fortalecer la conservación del patrimonio natural de Tamaulipas.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- Para fortalecer la protección de los ecosistemas, la flora y la fauna de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya designó a Leroy Soria Díaz como nuevo titular de la Comisión de Parques y Biodiversidad (CPB), cuyo nombramiento fue entregado, en su representación, por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), Karl Heinz Becker Hernández.

Con esta designación, el Gobierno del Estado da continuidad a una política ambiental que prioriza la conservación de la riqueza natural, el bienestar animal y la educación ambiental, como parte de una estrategia orientada a preservar el patrimonio ecológico de Tamaulipas para las futuras generaciones.

Soria Díaz cuenta con experiencia en el cuidado de la vida silvestre y la divulgación científica. Anteriormente se desempeñó como director del Zoológico y Parque Recreativo Tamatán, donde impulsó iniciativas relacionadas con el bienestar animal, la protección de especies y el acercamiento de la sociedad al conocimiento de la naturaleza.

Es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, realizó estudios posdoctorales en el Tecnológico Nacional de México, campus Ciudad Victoria, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel II.

Al recibir su nombramiento, Soria Díaz agradeció la confianza del gobernador Américo Villarreal Anaya y refrendó su compromiso de trabajar en favor del patrimonio natural de Tamaulipas, dando continuidad a las políticas públicas que promueven el equilibrio entre el desarrollo y el cuidado del medio ambiente.

Con esta nueva encomienda, la Comisión de Parques y Biodiversidad buscará consolidar sus programas de protección de especies y ecosistemas, así como fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado de la naturaleza, bajo la visión humanista y de desarrollo sostenible que impulsa el Gobierno de Tamaulipas.

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