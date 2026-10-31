Coordina SIPRODDIS acciones con municipios para la Jornada de Inclusión Masiva

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- El Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS) llevó a cabo la Reunión Estatal de Trabajo con Enlaces Municipales, con el objetivo de coordinar los preparativos de la Jornada de Inclusión

Masiva, programada para el próximo 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El encuentro fue encabezado por Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, secretario ejecutivo de SIPRODDIS Tamaulipas, quien destacó la importancia de mantener una comunicación constante y sumar esfuerzos con los municipios, en concordancia con las acciones que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para garantizar los derechos, la inclusión y la participación plena de las personas con discapacidad.

Durante la sesión se abordaron aspectos logísticos y operativos, así como la programación de las actividades. Asimismo, se establecieron acuerdos y mecanismos de coordinación para facilitar la colaboración de los ayuntamientos en el desarrollo de esta jornada.

En los trabajos participaron representantes de Hidalgo, San Carlos, Tula, Mainero, Padilla, Güémez, Díaz Ordaz, Río Bravo, Ocampo, El Mante, Jaumave, Palmillas, Tampico, González y Altamira, quienes manifestaron su disposición para contribuir a la realización de esta iniciativa.

La Jornada de Inclusión Masiva busca visibilizar los derechos de las personas con discapacidad, impulsar su participación en la vida comunitaria y generar entornos accesibles, respetuosos y libres de barreras.