Celebra el Gobierno del Estado de Tamaulipas “Día de Muertos” a través del concurso de catrines y catrinas “Almas Tamaulipecas”

-Rescatando la identidad y el orgullo tamaulipeco, el evento contará con 57 participantes, representantes de diferentes municipios quienes formarán parte de una pasarela, además, de refrendar la simbología del mega altar en Palacio de Gobierno

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- Este lunes 2 de noviembre a las 15:00 horas dará inicio el evento “Almas Tamaulipecas” en la plaza del 15 en Ciudad Victoria, que en un esfuerzo coordinado entre el Sistema DIF y la Secretaría de Bienestar Social, a través del ITCA brindará reconocimiento a las propuestas más creativas en torno al Festival de Catrines y Catrinas.

“Siendo uno de los eventos más arraigados en nuestra capital en torno al Día de Muertos, este año el gobernador Américo Villarreal decidió aumentar los premios y la cantidad de ganadores, ya que resulta motivador contar con una gran participación”, explicó Héctor Romero-Lecanda, Director General del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Mencionó que este concurso no solo trata de premiar la representación de nuestra identidad y tradiciones a través del talento y creatividad de los tamaulipecos, sino que también tiene la intención de reunir a los tamaulipecos en un diálogo con las tradiciones que forman parte de la cultura mexicana y que vinculan a nuestro país con el mundo.

“Es importante que las tradiciones encuentren sentido y apropiación en las nuevas generaciones, y que el diálogo intergeneracional nos permita centrarnos en una comunidad unida que cuida de su cosmogonía y de los símbolos y valores que nos representan, como la música, la gastronomía y los vínculos ancestrales”, agregó Romero Lecanda.

TRADICIÓN Y UNIÓN

Serán 57 participantes provenientes de 34 municipios los que participarán en este evento, el cual conectará el Centro Cultural Tamaulipas con Palacio de Gobierno, en una manifestación de cultura, tradiciones y arte.

Gabriela Flores Ramírez, Directora de Patrimonio Cultural del ITCA explicó que el programa se dividirá en varias etapas durante el día para el disfrute del público.

“El concurso comenzará a las 3:00 de la tarde en la explanada del Centro Cultural Tamaulipas, donde el jurado deliberará. Posteriormente, contaremos con participaciones de música y danza para pasar a las 18:00 horas a la explanada del Palacio, donde se hará la pasarela y la premiación”, dijo Flores Ramírez.

Explicó que se otorgarán premios a los 10 primeros lugares, repartidos en $35 mil pesos para el primer lugar, $25 mil pesos para el segundo; $15 mil para el tercer lugar y 7 premios más de 7 mil pesos cada uno.

Los grupos de danza “Unidos por la Tradición”, Ballet Folklórico Independiente de Victoria, el grupo de la Universidad La Salle Victoria, además del grupo Raíces Tamaulipecas de Casa del Arte Victoria y el Conjunto Típico Tamaulipeco formarán parte de este evento artístico.

El día finalizará con una cena con causa que realizará el DIF Tamaulipas con el objetivo de servir a diversas causas sociales.