Beneficia SET a más de mil estudiantes con Becas Avanza en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 31 de 2026.- Con la finalidad de que todas y todos tengan las mismas oportunidades en el ámbito educativo, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), entrega una serie de estímulos y becas, siendo una de ellas la Beca Transformación Avanza.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, entregó un total de mil 55 becas correspondientes a escuelas particulares en Tampico, beneficiando al mismo número de alumnas y alumnos que forman parte de las más de 300 instituciones privadas que existen en este municipio.

Explicó que la Beca Avanza para escuelas particulares consiste en que cada plantel debe otorgar becas que van del 20 al 80 por ciento para cubrir las colegiaturas y la inscripción, y que, por ley, debe beneficiar al 5 por ciento de la población estudiantil de cada escuela.

“Ellos (estudiantes) reciben diferentes porcentajes son más de 327 escuelas privadas de Tampico, las que cumplen con esta ley, que es el 5 por ciento de la matrícula que tienen que entregar”, precisó.

Reconoció el esfuerzo que hacen las instituciones educativas privadas en la entidad para otorgar este tipo de becas, basadas en un proceso de selección muy puntual en el que se premia el aprovechamiento académico de las y los estudiantes.

Reiteró el compromiso que tiene el gobernador Américo Villarreal Anaya con la educación en la entidad y con el fortalecimiento del sistema educativo mediante el otorgamiento de estas becas por rendimiento académico, para que ninguna niña, niño o joven se quede sin la oportunidad de ir a la escuela a aprender.