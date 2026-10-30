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Trasladan en aeronave médica a paciente a unidad de quemados del  Hospital General de Victoria

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), en coordinación con los Servicios Aéreos del Estado de Tamaulipas, realizó el traslado aéreo de un paciente de 33 años, originario del municipio de Mante, a la unidad de cuidados intensivos para pacientes quemados del hospital general de esta ciudad.

Al ser estabilizado, valorado y determinar la gravedad de las lesiones, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, se activó el traslado del paciente que sufrió una quemadura eléctrica el pasado día miércoles en el municipio antes mencionado.

Fue el Director del CRUM, Luis Adolfo López Salas, quien informó que, de acuerdo al estado actual del hombre, la base del CRUM de Mante inició las gestiones para el traslado y realizó la preparación del equipo y la interactuación con el personal médico de terapia intensiva de la unidad hospitalaria, para que el paciente llegara sin ninguna complicación.

“Afortunadamente se transportó de manera segura, se estabilizó desde su salida y no presentó ninguna alteración que lo pudiera complicar”, dijo.

Y agregó que, durante el vuelo, el paciente se mantuvo conectado mediante un ventilador mecánico, se monitoreo todo el tiempo sus signos vitales; y para su seguridad médica, se contó con un urgenciólogo y un enfermero especialista en terapia intensiva.

Por último, el director del CRUM explicó que, gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, los traslados aéreos se realizan de manera gratuita, y el proceso consiste en determinar el tipo de aeronave que se utilizará, ya sea de ala fija o rotativa, dependiendo de las distancias y disponibilidad de la ciudad para el aterrizaje; se inicia la gestión para la preparación del equipo y el personal para interactuar durante el recorrido sobre la evolución del paciente.

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