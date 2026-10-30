Se consolida Tamaulipas como uno de los estados con mayor apoyo a escritores a través del Fondo Editorial y otros estímulos

-Con convocatorias abiertas para sus escritores, desde el inicio de la administración, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) ha otorgado alrededor de 100 estímulos y apoyos a creadores relacionados con publicaciones y difusión de la literatura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- La reactivación del Fondo Editorial Tamaulipas, la colaboración interinstitucional con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en programas como PECDA en Tamaulipas, así como las recientes convocatorias de Desarrollo Cultural Comunitario y Formación, Gestión y Desarrollo Cultural del ITCA y el Premio Estatal de Cuento y Novela “Orlando Ortiz” son algunos ejemplos del impulso que reciben los autores tamaulipecos.

Tamaulipas ha repuntado en el mapa nacional nivel en el tema literario con registros claros de producción editorial a través del Fondo Editorial Tamaulipas, que en los últimos 2 años ha publicado más de 50 libros originales.

“El gobernador Américo Villarreal siempre está al pendiente de los proyectos culturales que emanan del Instituto y especialmente ha hecho énfasis en el apoyo a la literatura y a la difusión de nuestros autores, por eso autorizó la creación de este Fondo, que ha permitido en dos años incentivar la producción editorial en nuestro estado”, afirmó Héctor Romero – Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

En 2025 se publicaron 25 libros originales de autores tamaulipecos y los 24 libros ganadores de este 2026 serán publicados a inicios del próximo año. Durante este año las publicaciones han hecho presencia en diferentes foros como la Feria Internacional del Libro de Monterrey, El “Librofest Metropolitano”, de la Feria del libro de la UAM Azcapotzalco y próximamente en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Por otra parte, convocatorias como el Programa de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artístico, el Programa de Desarrollo Cultural Comunitario del ITCA y el Programa de Formación, Gestión y Desarrollo Cultural, han beneficiado en lo que va de la administración pública a 43 proyectos relacionados con literatura.

“Es importante decir que lo más importante ha sido encontrar los medios para democratizar el acceso a estos apoyos, por lo que en su gran mayoría se establecen criterios de convocatoria, que, revisados por jurados externos, permiten la igualdad de circunstancias para los creadores”, apunto Romero – Lecanda.

“Las convocatorias se publican siempre en nuestros medios oficiales, con criterios claros de elegibilidad y por ello es importante que los autores apliquen, esa es la vía que nos permite brindar esos apoyos y que las oportunidades estén al alcance de todos”, agregó.

Existen otras convocatorias lanzadas este 2026 en apoyo a la literatura como el Premio de Dramaturgia del Coloquio Internacional de Artes Escénicas y Futbol, que permitió brindar un estímulo económico a 4 obras seleccionadas y el Premio Estatal de Cuento y Novela “Orlando Ortiz” que en el mes de noviembre premiará con estímulos económicos de 100 mil pesos y publicaciones a autores en dos subgéneros: cuento y novela.

El titular del ITCA reiteró que a través de la Secretaría de Bienestar y del Instituto se ha buscado brindar apoyo a las y los escritores tamaulipecos pero también abrir y dignificar los espacios para la difusión de su trabajo con proyectos como el Festival Tamaulipas LEE, que tendrá su segunda edición en el mes de noviembre.