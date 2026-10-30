Proyecta FADYCS UAT una segunda etapa de fortalecimiento académico y desarrollo integral

La directora Elda Ruth de los Reyes Villarreal destacó entre sus prioridades la calidad educativa, la formación práctica, la ampliación de infraestructura y la vinculación social

Tampico, Tam.- 30 de octubre de 2026.- Con el propósito de consolidar una formación profesional de calidad, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), impulsa una nueva etapa de trabajo orientada al fortalecimiento de sus programas educativos, el desarrollo de infraestructura y la atención integral de su comunidad estudiantil.

En entrevista, la Dra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora de la dependencia universitaria, señaló que su segundo periodo de gestión dará continuidad a los avances alcanzados durante los cuatro años anteriores e incorporará nuevos proyectos, en concordancia con la visión humanista que promueve el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

Destacó que uno de los principales retos es fortalecer la formación práctica mediante la rehabilitación y el equipamiento de talleres y laboratorios, con el objetivo de que el alumnado desarrolle competencias vinculadas con las necesidades de su entorno profesional.

“Nos interesa mucho que el alumno, bajo el programa de competencias, aprenda haciendo”, expresó.

En este sentido, explicó que se dará seguimiento a los espacios de práctica de Comunicación, con énfasis en las herramientas digitales; al Centro de Apoyo Psicológico, donde estudiantes participan bajo la orientación de terapeutas; y a las actividades de juicios orales y mediación. Asimismo, se proyecta fortalecer el equipamiento en Economía, Turismo e Idioma Inglés.

Respecto a la ampliación de la oferta educativa, informó que se trabaja en los estudios de factibilidad para propuestas de formación en Criminología y Criminalística, así como en Medios Alternativos de Solución de Conflictos, como parte de los proyectos previstos para esta nueva etapa.

La directora subrayó que mantener la acreditación de los programas educativos constituye otra prioridad, por lo que continuarán los procesos de evaluación y mejora académica. Añadió que se fortalecerán la capacitación docente y la actualización en temas como inteligencia artificial, además de promover el aprovechamiento de los apoyos institucionales para la certificación de competencias del alumnado.

En materia de infraestructura, destacó el proyecto de un auditorio con capacidad aproximada para cuatrocientas personas, cuya construcción se prevé mediante una donación gestionada por la administración de la facultad. Este espacio permitirá albergar congresos, ceremonias de graduación y otras actividades académicas.

De igual manera, resaltó que la vinculación con instituciones públicas, gobiernos municipales y organismos del entorno ha favorecido las oportunidades de estancias, prácticas e intercambios para estudiantes, así como el crecimiento del trabajo de grupos disciplinares y cuerpos académicos.

Al referirse al compromiso social de la facultad, destacó el programa Inglés para Niñas y Niños FADYCS, que ofrece a la comunidad clases sabatinas a costos accesibles, con la participación de docentes y egresados. Señaló que esta iniciativa refleja el enfoque humanista de la Universidad al acercar oportunidades de aprendizaje a la niñez de la región.

Finalmente, Elda Ruth de los Reyes Villarreal reafirmó que esta segunda etapa estará sustentada en el trabajo conjunto de la comunidad universitaria, con el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, para consolidar una facultad que responda a los retos académicos y contribuya al bienestar de la sociedad