Promoverá STPS Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral en Ciudad Madero

Tampico, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- La generación de oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad y la eliminación de barreras para su incorporación al mercado laboral forman parte de las acciones impulsadas en Tamaulipas bajo la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, con estrategias orientadas a fortalecer la inclusión y garantizar mayores oportunidades de desarrollo para todos los sectores de la población.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Emmanuel Reséndez Gómez, informó que la Feria Nacional de Empleo para la Inclusión Laboral, programada en Ciudad Madero, contempla una oferta superior a 500 vacantes, con la participación de entre 20 y 50 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios, con el propósito de acercar opciones de trabajo a quienes enfrentan mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Explicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo, mantiene coordinación con empresas e instituciones para promover espacios laborales incluyentes, además de impulsar acciones de sensibilización que permitan reducir prejuicios y ampliar la contratación de personas con discapacidad.

Como parte de estos esfuerzos, destacó el trabajo realizado en la zona sur de Tamaulipas en colaboración con el Teletón, mediante actividades de concientización dirigidas al sector empresarial para fomentar entornos laborales más accesibles y reconocer las capacidades y el talento de las personas con discapacidad.

Reséndez Gómez señaló que las ferias de empleo organizadas por el Servicio Nacional de Empleo registran un promedio de colocación del 30 por ciento, equivalente a tres de cada diez asistentes que consiguen incorporarse a un puesto de trabajo el mismo día del evento. Asimismo, indicó que se da seguimiento a los resultados con las empresas participantes para conocer el número de personas atendidas y contratadas.

La jornada se llevará a cabo el próximo 6 de noviembre en el Auditorio de Ciudad Madero, donde se ofrecerán oportunidades laborales para distintos perfiles, desde puestos operativos hasta vacantes para profesionistas, con el acompañamiento del Servicio Nacional de Empleo durante el proceso de vinculación.

Reséndez Gómez dijo que estas acciones refrendan el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo digno, en concordancia con la política laboral del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya.