Presente Tamaulipas en la Jornada Nacional de Arte, Cultura y Participación Juvenil con la creación de un mural inspirado en el Día de Muertos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- En el marco de la Jornada Nacional de Arte, Cultura y Participación Juvenil, la Escuela Secundaria Técnica No. 6 “Lauro Aguirre” de Ciudad Victoria fue sede de la elaboración de un mural alusivo al Día de Muertos. Esta iniciativa, impulsada por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) en conjunto con su homólogo nacional (IMJUVE), tiene como fin promover la expresión artística, el sentido de pertenencia y la convivencia comunitaria a través de la intervención urbana.

El proyecto contó con el acompañamiento técnico de una muralista local y el entusiasta involucramiento de aproximadamente 600 estudiantes, quienes contribuyeron con la conceptualización y el diseño, además de plasmar con pintura los elementos tradicionales de la festividad.

Al respecto, el Director General del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales, destacó la relevancia de este compromiso institucional con la juventud: “Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha invitado a estas activaciones nacionales por la paz y contra las adicciones; una de ellas son los Murales por la Paz. En esta ocasión con temática de Día de Muertos, se trata de una actividad que se está replicando a nivel nacional. Aquí en Tamaulipas hemos coordinado la participación de los municipios, incentivando que más jóvenes se apropien de los espacios públicos”.

Asimismo, el funcionario estatal enfatizó el alcance formativo y colectivo de la convocatoria: “Queremos que las y los jóvenes se involucren, que conozcan más del arte y que trabajen en estas acciones. Con este mural se aspira a que sea el más grande de todo México, porque a lo largo de los estados se están desarrollando iniciativas similares”.

Rodríguez Perales añadió que este esfuerzo se despliega de manera coordinada en múltiples rincones de la entidad para asegurar un impacto integral: “Se está trabajando simultáneamente con los municipios de Reynosa, Matamoros, San Fernando, Tampico, Madero, Altamira, El Mante, Padilla y Nuevo Laredo, siguiendo la estrategia encomendada desde una visión humanista por nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, a través del INJUVE de la Secretaría del Trabajo”.

La actividad se integra formalmente en la estrategia estatal “Jornadas que Construyen Paz”, la cual utiliza la creatividad y la cultura como herramientas directas para prevenir conductas de riesgo y fortalecer los entornos comunitarios. Mediante esta alianza entre instituciones y planteles educativos, se pretende brindar espacios seguros de sano esparcimiento.

Durante la jornada estuvieron presentes representantes de distintas dependencias del gobierno estatal, quienes respaldaron los trabajos orientados a consolidar la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social en Tamaulipas.