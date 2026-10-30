Presenta Tamaulipas proyectos de modernización del Puente del Comercio Mundial a delegación de COMCE

El subsecretario Luis Armando Cantú encabezó el recorrido para promover las ventajas logísticas y competitivas de Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- En el marco del 32.º Congreso Nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Luis Armando Cantú, subsecretario de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de Tamaulipas, recibió a una delegación de este organismo empresarial en el Puente del Comercio Mundial de Nuevo Laredo, donde se presentaron los proyectos de ampliación y modernización de esta infraestructura estratégica para el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

La delegación, encabezada por Susana Dique Romero, directora general de COMCE, realizó un recorrido por las instalaciones del puente y las oficinas del Gobierno del Estado, acompañada por personal de la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible, Competitividad y Comercio Exterior.

Durante la visita se dieron a conocer los proyectos que permitirán fortalecer la capacidad operativa del Puente del Comercio Mundial, mejorar el flujo del transporte de carga y atender las necesidades del comercio internacional, consolidando las ventajas competitivas de Nuevo Laredo como uno de los principales cruces fronterizos del país.

El recorrido contó con la participación del administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, teniente coronel Eric Omar Salinas, quien acompañó a las y los integrantes de la delegación durante su visita a esta importante infraestructura aduanera.

Asimismo, las y los representantes de COMCE conocieron el nuevo edificio sede de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, una instalación estratégica para el fortalecimiento de las operaciones aduaneras y la facilitación del comercio exterior.

El subsecretario Luis Armando Cantú destacó la importancia de fortalecer la vinculación con organismos empresariales como COMCE, así como de promover proyectos que permitan incrementar la competitividad logística de Tamaulipas, atraer nuevas inversiones y aprovechar las oportunidades que ofrece el intercambio comercial con Estados Unidos.

Por último dijo que estas acciones forman parte de la estrategia de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la infraestructura fronteriza, consolidar la vocación logística de Tamaulipas y generar mejores condiciones para el crecimiento económico y el comercio internacional.