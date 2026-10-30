POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La Catrina, protagonista sin proponérselo

La Catrina figura icónica creada por José Guadalupe Posada, no hay una fecha precisa, de cuándo nació, pero se ubica entre 1910 y 1913 cuando surge esa ilustración que surge a manera de crítica de quienes presumían la elegancia y aristocracia que realmente no poseían, renegaron de sus orígenes y esa imagen de la calavera con sombrero adornado con plumas, no tiene en su origen ninguna relación con el Día de Muertos o con ningún ritual de los que se practican por estos días de noviembre. Pero el hecho de que “estuviera en los huesos”, se le relaciona con la muerte y por lo tanto con la conmemoración de los difuntos.

Pero es Diego Rivera el que inmortaliza a la Catrina y la presenta por primera vez de cuerpo entero, ataviada lujosamente. Aun así, esta figura sólo era conocida en ciertos puntos del país, pero luego de que en una película de Janes Bond surgiera un desfile de catrinas, el cual no existía en ninguna de las tradiciones mexicanas, algunos gobiernos como el de Puebla y posteriormente la Ciudad de México, empezaron a promover el Paseo de Catrinas que hoy es un atractivo turístico.

Por eso es una buena idea la iniciativa que algunos alcaldes entre ellos Lalo Gattás de Victoria, Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo, y sus homólogos de Tampico y Reynosa de emprender una festividad que por lo pronto es disfrute de sus gobernados y algunos visitantes. Seguramente habrá otros alcaldes de Tamaulipas que también realizarán una festividad alusiva a esta tradición.

Si los futuros gobiernos locales hacen de esto una costumbre, serán pioneros no solo en Tamaulipas, sino en la franja fronteriza de esta modalidad, atrayendo turismo nacional y americano, por su vecindad.

En Puebla, donde se tomó muy en serio la figura de la Catrina, actualmente estas figuras adornan vitrinas de boutiques luciendo lo que haría cualquier maniquí; en algunos restaurantes las y los meseros se visten como catrines, convirtiéndose en una atracción. Y al igual que hoy lo promueven los alcaldes aludidos, con la celebración de un desfile de Catrinas y Catrines.

DOTA AMÉRICO DE AERODESLIZADOR A LA SEMAR. – En el marco de los trabajos de la Mesa de Paz, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó a los mandos de la Primera Zona Naval y del sector naval La Pesca, un aerodeslizador Air Ranger 2025, unidad naval para labores tácticas y logísticas diseñada para operar en zonas de difícil acceso. Esta unidad naval fue diseñada para operar en cuerpos de agua de baja profundidad, humedales y terrenos inundados, ofreciendo alta maniobrabilidad y resistencia para labores de vigilancia, rescate y apoyo operativo.

El acto de entrega tuvo lugar al término de la reunión celebrada este viernes en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3). Ahí el mandatario hizo entrega simbólica de las llaves de la nueva embarcación al comandante de la Primera Zona Naval de Tamaulipas, Fernando Rodríguez Cuevas y al comandante del Sector Naval de la Pesca, Francisco Figuereo Corona.

Esta unidad, viene a reforzar el equipamiento de la Secretaría de Marina (SEMAR) y puede operar de manera eficiente en lagunas, ríos de poca profundidad y áreas con abundante vegetación acuática, y vendrá a a fin seguir contribuyendo en tareas de apoyo y para brindar mejor servicio, cuando así se requiera, en beneficio de las y los tamaulipecos.

El MUNICIPIO DE MATAMOROS REACCIONA FRENTE AL CAOS. – Tras los hechos de todos conocidos ocurridos en Matamoros por la captura de un integrante del Cártel del Golfo, se generó una ola de violencia y caos en la ciudad fronteriza, en ese marco, hay que reconocer la actuación del alcalde José Alberto Granados, quien reaccionó oportunamente en medio de los hechos registrados en ese punto. La comunicación inmediata y permanente del jefe edilicio con la ciudadanía, informó a la población sobre las situaciones de riesgo, para que se mantuvieran alejadas de estos eventos que estaban ocurriendo en distintos puntos de la ciudad. Una actuación que refleja la importancia de mantener un gobierno cercano, atento y, sobre todo, responsable con la seguridad y tranquilidad de las familias matamorenses.

La información oportuna es prevención, lo cual resulta valioso en momentos difíciles como los ocurridos esta ocasión, de tal suerte que los avisos emitidos por el alcalde Beto Granados, contribuyeron a que muchas familias se pusieran a salvo, tomarán precauciones, evitaran trasladarse a zonas riesgo. La información emitida por la Vocería de Seguridad de Tamaulipas se hizo llegar a la población y esta comunicación contribuyó a reducir la exposición de la población ante situaciones de peligro.

También se puso de manifiesto la coordinación institucional entre los 3 niveles de gobierno para restablecer la circulación una vez superadas las situaciones de riesgo en Matamoros. Definitivamente fue muy oportuno el despliegue de elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Seguridad Pública y Protección Civil del Municipio en distintos puntos de la ciudad, desarrollando acciones como fue, el retiro de vehículos y escombros que mantenían bloqueadas algunas vialidades, logrando restablecer la circulación a la brevedad

A LA VISTA LOS RESULTADOS DE LUCY GATTÁS AL FRENTE DEL DIF. – El trabajo y los resultados que ha dado la señora Lucy de Gattás al frente del DIF se relatan cotidianamente; su esfuerzo es acompañado del apoyo del sector empresarial, incluso lo testificó cuando reconoció que 340 empresarios e instituciones y sociedad civil han contribuido al fortalecimiento de 57 programas asistenciales y los conminó a seguir trabajando por un mejor futuro para las familias de esta ciudad capital que es el Corazón de Tamaulipas.

La señora Gattás convocó a la unidad y trabajo en equipo en busca de la justicia social, así lo hizo presente en su Quinto Informe de Actividades y logros al frente de la institución.

También tuvo palabras de agradecimiento a la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, por su respaldo y sensibilidad, así como para el gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, por la visión humanista de hacer de la transformación social una prioridad.

La Presidenta del DIF Victoria contó con la presencia de su esposo, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás, así como de autoridades estatales y federales, rindió un informe centrado en historias construidas con la niñez, la familia, adultos mayores y personas con discapacidad. Entre las acciones que impulsa están los desayunos escolares, consultas médicas, terapia, capacitación y apoyo alimenticio. Sigamos trabajando para dejar un DIF más fuerte, más moderno y más humano”, enfatizó.