POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El IMSS frente al reto de enderezar el rumbo

Las protestas y reclamos de los médicos y trabajadores del IMSS en diferentes puntos del país, incluyendo el sur de Tamaulipas, tuvieron una respuesta inmediata por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin su apoyo ($) poco o nada podía haber hecho la administración que encabeza Zoé Robledo. Esta reacción del gobierno federal quedó inscrita en un plan emergente de 12 acciones que llevará a cabo el instituto de seguridad en un plazo de 120 días.

Con pura voluntad, poco hubiera podido hacer Zoé Robledo, el IMSS presenta necesidades materiales, la modernización de su equipo es urgente; de igual forma requiere contratación de 2,500 médicos especialistas. Cómo ve usted, no es cualquier cosa. También está presente la basificación de casi 11 mil trabajadores, renovación de mobiliario, consistente en camas y camillas en hospitales y clínicas, todo ello para reducir el rezago quirúrgico.

Conste, que no se habla de terminar con ese rezago, pero sí reducirlo de manera importante.

La presidenta Sheinbaum comprendió que la bomba estaba a punto de explotar, y que no podía esperar a que ella realizara un recorrido por las unidades hospitalarias del IMSS en el país para verificar el desastre existente. Zoe Robledo tiene toda la información, es obvio, que, si en otro momento no se actuó, no fue por ignorancia de los hechos, sino por falta de presupuesto

Con una inversión total de 11,745 millones de pesos, el programa contempla desde la contratación de médicos especialistas hasta la modernización de equipos y la reducción del rezago quirúrgico.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la contratación inmediata de 2,500 médicos especialistas, la basificación de 10,939 trabajadores y un incremento salarial del 8% para cerca de 500,000 empleados. Además, se prevé la adquisición de equipo médico de alta tecnología y la renovación de camas y camillas en hospitales y clínicas.

Algunos se preguntan, ¿De donde van a salir esos 11 mil 745 millones de pesos? Sin que represente un incremento sustancial en impuestos. A nuestro ver, deberá salir de una administración más eficiente y transparente. Las obras en proceso no se deben frenar, sobre todo cuando representan a mediano o corto plazo, un recurso de recuperación financiera.

CÁRDENAS, SU LEGADO A LA HISTORIA POLÍTICA DE MEXICO. – Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano escribió un importante capítulo en la historia de México, en la época de un partido único. Fue pieza clave para que en nuestro país irrumpiera la democracia y gobernaran otras formas de pensamiento diferentes al arcaico PRI de los años 70s. Si bien le acompañaron otros personajes en ese proyecto que generó el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y luego el PRD, el hijo de Tata Lázaro fue la simiente y el puntal más fuerte que sostuvo la Corriente Crítica que evolucionaría primero como Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y posteriormente PRD.

Cárdenas Solórzano fue gobernador de Michoacán y jefe de gobierno del D.F, hoy CDMX y renunció a este último cargo para buscar la Presidencia de la República (uno de sus 3 intentos). A diferencia de otros políticos, su obra más grande no está en los que fueron sus gobiernos, sino en el camino que abrió a otras formas de pensamiento contrarias al hegemónico PRI del que emigró. Murió viendo que la obra que inició sigue viva, con nombre diferente, pero con el mismo espíritu. Descanse en paz.

GOBERNADOR RECONOCE A PRODUCTORES DE MEZCAL .- El gobernador Américo Villarreal Anaya recibió a productores de San Carlos, San Nicolás y Miquihuana, quienes participaron en «Mundo Mezcal 2026» y obtuvieron siete medallas. El mandatario los felicitó y reconoció su esfuerzo que hoy distingue a Tamaulipas en esa actividad industrial.

Villarreal Anaya valoró el desempeño de los productores que tuvieron una destacada participación en el evento “Mundo Mezcal 2026”, celebrado en la ciudad de México, evento donde conquistaron siete medallas con productos elaborados en los municipios de Tula, San Carlos, San Nicolás y Miquihuana y refrendó todo su respaldo para seguir disponiendo del fideicomiso de 10 millones de pesos y continuar impulsando esta actividad.

Los productores que ganaron tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce, durante el encuentro celebrado en el Campo Marte, del 16 al 18 de octubre, fueron convocados por el gobernador a fortalecer esta actividad, a concretar los trámites que permitan generar mejores ingresos a sus productores, mejorar los canales de comercialización y lograr también que se identifique a Tamaulipas y a las manos que hacen posible este trabajo artesanal y tradicional.

Cabe mencionar que el “Festival del Agave, Tierra y Sazón”, reunió a 300 mezcaleros de 13 estados, en ese escenario Tamaulipas se ubicó en tercer lugar nacional, reafirmando la calidad y excelencia de nuestros destilados, además de promover la riqueza cultural, artesanal y gastronómica ante más de 10 mil asistentes.

INVITAN AL FESTIVAL “LA MUERTE, NUESTRA TRADICIÓN VIVA 2026”. – El Gobierno de Cd. Victoria y DIF Municipal, han organizado un evento alusivo a la conmemoración del Dia de los Muertos, se trata de un festival denominado “La Muerte Nuestra Tradición Viva 2026”, una actividad orientada a preservar una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura, con la que se honra a quienes han abandonado este mundo y hoy están en la eternidad.

Esta será una jornada cultural y artística que iniciará a partir de las 9:00 horas en las instalaciones del Panteón del Cero Morelos el próximo 31 de octubre a partir de las 9:00 horas en el Panteón del Cero Morelos. Dicha actividad se organiza en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) del Gobierno del Estado.

Para esa ocasión se ha organizado un amplio programa de actividades familiares que incluye Ecos de la Historia, Concurso de Catrinas y Catrines de Fantasía, Exhibición de Altares, Ruta del Mictlán, Obra de Teatro y Corredor Gastronómico, y está abierto al público en general.