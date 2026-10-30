Observarán SET y ANUIES la consulta nacional al magisterio

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- Con el propósito de que el proceso se realice de manera eficaz y transparente, de acuerdo con los lineamientos acordados, el sector educativo y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) harán equipo en la consulta docente sobre la desaparición del Usicamm a realizarse en el Consejo Técnico Escolar del viernes 30 de octubre.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, informó que durante la reunión que sostuvieron los 32 titulares de las secretarías de Educación estatales con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y con Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se firmó un convenio de colaboración con la ANUIES para que sus representantes vigilen y den certeza a la consulta.

“Ellos (ANUIES) van a venir a ser observadores el viernes, de la consulta, a Tamaulipas llegarán 120 observadores de universidades estatales de otras entidades, precisamente para observar y ver cómo se llevarán a cabo esa consulta”, puntualizó.

Recordó que durante este viernes, en el marco de la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), se realizará la consulta para que las y los maestros de México participen contestando una encuesta sobre el nuevo proceso o plataforma que reemplazará al Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros).

Subrayó que reemplazar al Usicamm es el compromiso 27 que Claudia Sheinbaum se planteó durante su discurso en la toma de protesta como presidenta. Por eso, la relevancia de que las y los docentes del país participen, pues será con base en sus respuestas como se construirá el nuevo sistema de asignación de plazas y horas en el sistema educativo.

Reiteró el compromiso que el Gobierno de Tamaulipas y el gobernador Américo Villarreal Anaya tienen con la educación y el magisterio de garantizar, a través de la Secretaría de Educación, que los procesos de incorporación laboral al magisterio se verifiquen de manera justa, transparente y eficaz.