Más de 7 mil mujeres reciben atención del DIF Tamaulipas para prevenir y enfrentar el cáncer de mama

En el marco del Mes Rosa, se realizó el encuentro “Prevenir es vivir” y se entregaron prótesis mamarias a mujeres sobrevivientes de cáncer.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Con el propósito de promover la prevención, detección oportuna y recuperación del cáncer de mama, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó el encuentro “Prevenir es vivir”, una jornada de aprendizaje con especialistas en ginecología, nutrición y tanatología, en la que también se entregaron prótesis mamarias a mujeres de distintos municipios del estado.

“Desde el DIF Tamaulipas acompañamos a las mujeres que enfrentan este reto mediante la entrega de prótesis externas, pelucas, turbantes, reconstrucción mamaria y terapias para linfedema. Por ello, valoramos su participación el día de hoy; queremos que sepan que no están solas.

En este gobierno humanista, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya y la doctora María de Villarreal, seguiremos acompañándolas y trabajando para brindar atención integral a quienes más lo necesitan”, expresó Patricia Eugenia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

Durante el encuentro se dieron a conocer los resultados de los programas y acciones de atención para las mujeres que impulsa el organismo, entre ellos Salud Integral de la Mujer, mediante el cual se ha beneficiado a 6 mil 642 mujeres y se han realizado 3 mil 530 estudios de mastografía, Papanicolaou y detección del virus del papiloma humano (VPH).

Como parte de estas estrategias, el proyecto Talismán de Vida mantiene campañas permanentes de entrega de prótesis mamarias, turbantes y pelucas, así como acciones de reconstrucción mamaria para mujeres que han pasado por una mastectomía. A través de estas iniciativas, 405 mujeres han recibido 431 apoyos, mientras que otras 25 han sido atendidas mediante la Campaña de Cirugías de Reconstrucción Mamaria, realizada en coordinación con ALMA Fundación.

A estos servicios se suman las acciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), donde se han brindado 2 mil 750 terapias para linfedema a 50 pacientes con secuelas de cáncer de mama, como parte de la atención especializada que contribuye a su rehabilitación y calidad de vida.

En el marco del encuentro “Prevenir es vivir”, 36 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama provenientes de Matamoros, Tampico, Ciudad Madero, Güémez, Tula y Ciudad Victoria recibieron prótesis mamarias, como parte de las acciones de acompañamiento y atención integral que impulsa el organismo.

Además, la doctora Flor Walle Lazo presentó el tema “Detección oportuna: tu mejor aliada”, mientras que las nutriólogas Lucero Elizabeth Medina Torres y Elizabeth Esmeralda Medellín Calderón compartieron información sobre “Alimentación que previene y sana”. Por su parte, la tanatóloga Karla Edith Martínez Álvarez abordó el tema “Acompañar con amor: el duelo y la esperanza”, enfocado en el acompañamiento emocional.

Con estas acciones, los Mensajeros de Paz reafirman el compromiso del DIF Tamaulipas con la prevención, la atención integral y el acompañamiento de las mujeres que enfrentan o se recuperan del cáncer de mama.