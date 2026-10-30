La Secretaría de Marina refrenda su compromiso con el medio ambiente a través de la jornada de limpieza de playa La Pesca

La Pesca, Tamaulipas.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión

La Pesca, Tamaulipas.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, como parte de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), por conducto del Sector Naval de La Pesca, informa que ayer personal naval llevó a cabo una jornada de limpieza en la playa de La Pesca, en el marco del Día Internacional de Protección de la Naturaleza, que se conmemora cada 18 de octubre.

Esta actividad tuvo como propósito contribuir a la conservación del medio ambiente marino y costero, así como fomentar entre la población la conciencia ambiental y la responsabilidad social en el cuidado y preservación de los ecosistemas.

La jornada contó con la participación de más de 29 elementos navales pertenecientes al Sector Naval de La Pesca, al Batallón de Infantería de Marina Número 102 y al Hospital Naval de La Pesca, así como 05 civiles pertenecientes al Sector Salud de Ecoturismo y Activista Ambiental y 12 docentes de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, quienes realizaron labores de limpieza y recolección de residuos sólidos a lo largo de 02 km de la franja costera, los cuales fueron clasificados para su disposición final conforme a la normatividad ambiental aplicable, siendo recolectados aproximadamente 1.5 toneladas, entre plásticos, vidrio y basura en general.

Cabe destacar que la protección del medio ambiente marino y costero forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Marina, mediante acciones orientadas a prevenir la contaminación, preservar los recursos naturales y contribuir al equilibrio ecológico, en coordinación con las autoridades competentes.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso con la Política Nacional del Manejo Sustentable de Mares y Costas de México. Comisión Inte