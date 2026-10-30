Garantiza la presidenta de SLM Glynnis Jiménez 100% de iluminación pública

Tras encender con apoyo de dos pequeños deportistas, el encendió el alumbrado del campo deportivo de la Colonia “Nueva Rosita”, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, hizo entrega de 215 lámparas para que sean colocadas en ese mismo sector, así como en la Colonia “20 de Noviembre”.

Durante su mensaje ante familias de ambas colonias que se dieron cita para dar fe de una nueva acción de beneficio común, la alcaldesa anunció que su administración municipal va por el 100% de iluminación, como un compromiso con sus representados, refiriendo con la instalación del alumbrado en el campo deportivo de la “Nueva Rosita” que es el que hacía falta de este servicio, se garantiza mayor seguridad para la niñez y juventud que asisten a este espacio a sus partidos y entrenamientos.

Anunció asimismo la presidenta municipal, que la próxima semana hará entrega de otras 200 lámparas para que sean instaladas en otros sectores de la cabecera municipal, reiterando que habrá iluminación pública al 100%.

El agradecimiento por estas acciones de atender el renglón del alumbrado público y la iluminación del campo de la “Nueva Rosita” estuvo a cargo de Juanis Salazar, en nombre de las familias del sector y pequeños deportistas, “quienes ahora practicarán con mayor seguridad”, apuntó.