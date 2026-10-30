Por: Raúl Terrazas Barraza

IETAM completo

Esta semana que concluye, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la sesión del jueves, aprobó las designaciones de quienes ocuparán las dos consejerías vacantes en el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IETAM.

Se trata de dos profesionistas que han desempeñado cargos en el mismo Instituto, que actualmente preside el licenciado Juan José Ramos Charre. Ambas presentaron en tiempo y forma sus documentos y su aspiración a ser consejeras estatales, junto con un grupo de ocho personas que esperaban verse favorecidas con la designación.

Se trata de la contadora María Isabel Tovar de la Fuente y de Krisna Judith Villado Mejía, quienes se unirán al equipo que conforman otras dos mujeres: la maestra Marcia Laura Garza Robles y Mayra Gisela Lugo Rodríguez. Por el lado de los varones son tres: el presidente Ramos Charre, el consejero Eliseo García González y el licenciado Alfredo Díaz Díaz, este último también casi recién llegado.

Las dos consejerías estaban vacantes desde que concluyó el período para el que fueron nombradas las ahora exconsejeras Dinorah González Díaz e Italia Aracely García López, quienes, al igual que su compañero Jerónimo Rivera García, estuvieron por siete años en el IETAM.

A este último lo sustituyeron con el nombramiento de Alfredo Díaz Díaz hace unos meses, pero faltaban las dos mujeres para cubrir los espacios que desde hace un año estaban sin ocupantes. De tal forma, el Consejo General del IETAM queda completo para sacar adelante los trabajos de la elección concurrente que está en proceso desde mediados del pasado mes de septiembre.

De entrada, el presidente del Instituto señaló que se mantiene la determinación de trabajar de manera colegiada y de alto nivel para que los resultados de la elección sean transparentes, creíbles y basados en la participación de las y los ciudadanos en las urnas, con la seguridad de que las aportaciones de las recién designadas —con sus conocimientos y experiencia en asuntos electorales— sumen, siempre sumen, para responder a la confianza de todos los actores políticos del proceso.

En atención a los protocolos de la autoridad electoral, las nuevas consejeras ofrecerán la protesta estatutaria el martes próximo en la sesión ordinaria del Consejo General Electoral, luego de que el INE envió el acuerdo de designación de Tovar de la Fuente y Villado Mejía.

Además, qué bueno que, a pesar de todos los líos que trae el Instituto Nacional Electoral por la salida de la presidenta y la designación de una nueva, los compromisos con los llamados OPPLES, Organismos Públicos Locales Electorales, se mantienen. Aunque, en este caso, debe estar la mano de la consejera nacional y tamaulipeca, Frida Gómez Puga, por aquello del cariño que le tiene al IETAM, de donde también es egresada en cuanto a desempeño electoral.

Quizá esté de más decirles a las nuevas consejeras estatales electorales que todas las personas, sea cual sea su responsabilidad dentro del IETAM, tienen la camiseta bien puesta, con todo y camisa, chaleco o la indumentaria necesaria para hacer su chamba con calidad basada en las tres E: eficacia, eficiencia y efectividad.

Ello por la idea bien fija que se tiene en mente para cumplir con los objetivos y metas planteadas: que los recursos utilizados sirvan para la obtención de los resultados esperados y que el impacto social de las elecciones se traduzca en confianza ciudadana, para que no haya consecuencias negativas que alteren a la población.

Sobre los datos curriculares de las maestras María Isabel y Krisna Judith, son muy completos y en ambos casos resalta la incursión exitosa en asuntos electorales. Así que, conocedoras de la chamba como son, lo que resulta sencillo de pensar es que el equipo del IETAM se fortalece.

Los otros

Después de los trabajos de la Mesa de Paz celebrados en Victoria, durante los cuales se analizó el tema de la frontera por los acontecimientos del jueves luego de la captura de un objetivo prioritario, el gobernador del Estado, doctor Américo Villarreal Anaya, entregó al Sector Naval de La Pesca, municipio de Soto la Marina, una lancha tipo deslizador —de esas que tienen una gran hélice en la parte posterior— para la realización de acciones tácticas en sitios de difícil acceso.

Con la finalidad de garantizar el libre tránsito de todas las personas y sus vehículos, la seguridad en Matamoros fue reforzada desde el Gobierno de la República con casi medio millar de elementos que llegaron a respaldar a sus compañeros que trabajan en el área.

La idea de preservar el orden, restablecer la tranquilidad de las familias y evitar nuevos sucesos es la que mueve voluntades en todos los niveles de la administración pública, y prueba de ello es que este viernes la ciudadanía retomó sus actividades normales