Por: Raúl Terrazas Barraza

La Feria del Libro UAT 2026

La Feria del Libro UAT 2026 comienza este 31 de octubre y concluye el 8 de noviembre. Con entrada gratuita para todo el público, representa una ventana de oportunidad para la cultura y, de manera especial, para el fomento de la lectura.

La edición de este año, que se lleva a cabo en el Gimnasio Olímpico del Centro Universitario Sur, en Tampico, tiene una particularidad: incorpora a escritores independientes para que difundan y den a conocer sus obras, historias y experiencias mediante relatos locales, regionales y estatales.

La determinación del rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, permite que la población disfrute de obras de talla internacional y nacional, de todo tipo de géneros y temas, que abarcan narrativa, poesía, historia regional, deporte, cómic, manga y nuevas tecnologías surgidas de la dedicación y el pensamiento de los autores de libros en esta época.

Podría pensarse que, con las opciones de comunicación que incluyen redes sociales e inteligencia artificial, sería suficiente para avanzar en cultura y conocimientos; sin embargo, el libro se mantiene como la mejor alternativa para la sociedad. No puede ser de otra manera cuando, en países muy desarrollados, la lectura y la escritura retoman fuerza, como es el caso de Suecia.

En aquella nación diseñaron un esquema con el cual lideran este cambio radical mediante la implementación de una ambiciosa reforma educativa que tiene como lema: “De la pantalla a la carpeta”, equivalente a escribir y leer para el desarrollo de las clases.

La programación que tiene la UAT para la Feria del Libro 2026 está encaminada a trascender el simple hecho de exhibir y comercializar libros, revistas o publicaciones, para convertirla en una plataforma de encuentro, diálogo y convivencia con los hacedores de libros, a efecto de compartir experiencias con los autores e intercambiar ideas.

El rector Anaya Alvarado está muy pendiente de cada paso que se da en la organización de la Feria del Libro UAT 2026, para la cual falta solo un día, ya que será inaugurada este sábado en Tampico y la gente podrá acudir hasta el domingo 8 de noviembre.

Los otros

Alguien preguntó si las primas hermanas Deándar podrían ser candidatas a alcaldesas de Nuevo Laredo: Ninfa, secretaria de Economía del gabinete estatal, y Magaly, diputada local en la 66 Legislatura.

La realidad es que sí, porque en su capital político y ciudadano cuentan con el respaldo de dos fuertes medios de comunicación que ocupan espacios importantes entre la ciudadanía por todo lo que significan las empresas periodísticas El Mañana, que, dicho sea de paso, mantienen a raya a las desinformadoras redes sociales.

Ninfa Cantú Deándar es hija de doña Ninfa Deándar Martínez, en tanto que Magaly Deándar Robinson lo es de don Heriberto Deándar Martínez. Los hermanos de los dos Mañanas y, la verdad, sería como un sueño hecho realidad para esa familia ligada a los medios de comunicación, porque finalmente alcanzarían esas envidiables posiciones políticas.

Así que la obligación de ambas es realizar un buen papel en territorio para que el partido por el cual busquen la postulación se decida a su favor, y al que no podrán fallarle: o ganan o ganan las votaciones del primer domingo de junio de 2027, con dedicatoria para el siempre bien recordado don Heriberto Deándar Martínez y, desde luego, para su hermana doña Ninfa.

Por otro lado, como sucederá en casi todos los ayuntamientos de la entidad, el Cabildo de El Mante, que preside la alcaldesa Patricia Chío de la Garza, autorizó no cobrar recargos a los ciudadanos para que liquiden el impuesto predial correspondiente a este año y a ejercicios anteriores.

En el caso de Ciudad Victoria, sucederá igual que todos los años, ya que las personas pueden destinar parte de sus ingresos a ponerse al corriente con los pagos del predial, en el entendido de que los recursos obtenidos por ese concepto se destinan a mejorar los servicios públicos en las ciudades.

Hubo una reacción inmediata de quienes actúan al margen de la ley en la zona fronteriza de la entidad, luego de que el Ejército Mexicano detuvo a uno de esos personajes que llaman objetivo prioritario, porque generaron bloqueos en calles y grandes avenidas de los municipios de Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo, incluso con la quema de unidades.