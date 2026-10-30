Festejó el COBAT 16 el 28 Aniversario de su fundación

Eligieron a la Señorita COBAT 16 2026 y a Mr. COBAT 16 2026

Con diversas actividades que iniciaron el 26 de octubre y concluyeron el día 29 con un entusiasta certamen, el Plantel 16 del Colegio de Bachilleres Soto la Marina a cargo de la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, celebró el 28 aniversario de su fundación.

El primer día de actividad consistió en adornar las puertas de las aulas con fotografías de egresados del plantel, como un reconocimiento por haber cursado su educación media superior en este Plantel 16 del COBAT.

También se llevaron a cabo eventos deportivos con la participación de los grupos que cursan primero, tercero y quinto semestre.

El cierre de los festejos por el 28 Aniversario del COBAT 16 fue de manera majestuosa, ya que se llevó a cabo un certamen para elegir a la Srita. COBAT 2016 y Mr. COBAT 16, con la participación de 6 parejas, dos de primer semestre, dos de tercer semestre y dos de quinto semestre.

La pareja ganadora como Srita. COBAT 16 y Mr. COBAT 16 fue la integrada por los alumnos Lia Guadalupe Licona Yáñez y Cristofer Guadalupe Valenzuela Castillo, quienes además obtuvieron la banda de elegancia y fotogenia.

La pareja que obtuvo la banda de Señorita Simpatía y Mr. Simpatía la integraron Hember Ashlin Urbina Sifuentes y Angel de Jesús Saucedo Sánchez.

El jurado calificador estuvo integrado por el QFB Rosendo Isac Canchola González y el Lic. Miguel Angel Rodríguez Hinojosa.

La Mtra Juana Irene Hernández Cadena, en su calidad de directora, agradeció y reconoció la entusiasta participación de los estudiantes en las actividades por el 28 Aniversario de la fundación del Plantel 16 a su cargo.