EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

Pues el ex presidente ANDRES MANUEL movió toda la estructura del inmenso poder que acumuló durante su sexenio para desaparecer todos los órganos autónomos que le eran incómodos para su proyecto de gobierno…Desapareció con el respaldo del senado como del congreso de la unión el INAI que permitía a cualquier ciudadano entrar a su pagina e interrogar sobre acciones de corrupción de las diferentes dependencias de gobierno entre otros órganos que estaban a la mano de los ciudadanos para su escrutinio…A causa de la desaparición de este tipo de órganos es que el fracasado Aeropuerto Felipe Angeles y otras obras han sido declaradas como información secreta por seguridad nacional, según ellos…En realidad lo que hicieron fue protegerse para no dar información a la sociedad sobre el dispendio sin control alguno que generaron en ese tipo de obras que por cierto de acuerdo a los números triplicaron sus gastos pero ningún mexicano podemos tener derecho a esta información con todo y que se construyeron con dinero de nuestros impuestos…Ahora la joya de la corona la tenemos con la ex presidenta del INE una tal GUADALUPE TAIDE a quien se le acaba de descubrir que tenía a su pareja sentimental como el mayor proveedor del instituto hasta hace unos días a su cargo y quien para que vean como es de agradecido se llevó al hijo de ésta a unas vacaciones en Paris en habitaciones de 200 mil pesos la noche y con quien se embriagaba con botellas de champan de los más finos…GUADALUPE TAIDE es de las más cercanas al anciano que para mal de los mexicanos instaló la mal llamada cuarta transformación en nuestro país…En fin todo cambio con la 4T para que en los hechos no cambiara nada…Se instaló un nuevo partido en la presidencia de México, pero en los hechos siguió rampante la corrupción en todo lo que da…Llegaron con AMLO a la cabeza prometiendo que en nuestro país se iba a terminar el despilfarro y la corrupción en el gobierno, pero la realidad es que seguimos siendo gobernados por un montón de corruptos, solo que ahora mucho más descarados que los del PRIAN a quienes tanto critican los que ahora gobiernan…GUADALUPE TADEI suscribió contratos para servicios diversos al INE con JOSE ALFREDO HERNANDEZ CASILLAS por el orden de los 514 millones de pesos por adjudicación directa, es decir sin que mediara ningún tipo de concurso con otras empresas…Ya renunció la susodicha por estos actos que se le descubrieron y que se hicieron públicos…Pero todo indica que no la van a empapelar y es que al más puro estilo de la 4T que a los suyos solamente los mandan a sus casas, pero jamás los llevan ante la ley para que respondan…Un sistema en verdad podrido el que se tiene hoy en día en nuestro país…Y claro que la jauría Morenista con nefastos como el cochino senador NOROÑA ya salieron a defender lo indefendible…En temas locales la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ inauguró el alumbrado de una canchita infantil de futbol en la Colonia Nueva Rosita el pasado lunes por la noche…De igual manera anunció la instalación de 250 lámparas publicas para ese mismo sector de nuestra localidad…Acciones como esta les cala a sus adversarios que quisieran que en la administración marsoteña se sufriera de una parálisis financiera o de presupuesto para que no se siguiera trabajando con el corazón…Pero se amuelan, porque la joven alcaldesa no detiene su andar en cuanto se refiere a seguir entregando obras y acciones a la comunidad…En otro orden de ideas en las escuelas de Soto la Marina se siguen preparando para su participación en el tradicional desfile revolucionario del próximo 20 de noviembre…Y por supuesto que con la participación de los educandos, se vienen, desde antes los onerosos gastos de los papás, pues el tema del vestuario y accesorios no es cosa menor y es que la verdad, nadie quiere que sus hijos sean los menos, en tan importante evento…Pues falleció el pasado domingo, el muy reconocido y apreciado ANTONIO GUEL GONZÁLEZ mejor conocido como TONY BURGER al haber sido el creador de dicho concepto comercial de comidas en esta cabecera municipal desde hace no pocos años…Un accidente que sufrió en su propio domicilio le causó una severa lesión de la cual ya no se pudo recuperar, pese a los esfuerzos de la ciencia médica tanto del Hospital Rural de esta localidad como de un centro hospitalario de Ciudad Victoria…Mi más sentido pésame a toda su familia…La gente al mando de EFREN ALEMAN se la siguen rajando en acciones de limpieza tanto en la comunidad como en los panteones de esta localidad y es que se viene la celebración de los días de los santos y de los fieles difuntos…La llegada de cientos de visitantes a las tumbas de los familiares y amistades que se les adelantaron en el camino es un hecho por lo que los espacios en mención tienen que estar limpios y en buenas condiciones…Por cierto muy bueno el trabajo que viene realizando JORGE MEDINA desde el inicio de la presente administración local en su calidad de Jefe de Panteones…Tiene la confianza de la presidenta municipal como de su mando inmediato el sindico TOÑO HINOJOSA…En temas políticos les comento que en tanto en Morena le siguen estirando a la liga JORGE LUIS GUAJARDO REYES no descansa en su trabajo de promoción partidista a favor de la 4T…Toda la semana la ha estado trabajando en dicha promoción y el pasado martes se echó un recorrido completo por todo el mercado rodante en ese sentido…Los estatutos guindas no impiden que los aspirantes realicen recorridos de promoción al partido de ahí que el buen GEORGE está haciendo lo correcto…Entre los elementos que acompañan a JORGE y a su familia en sus recorridos podemos mencionar a ANTONIO CORONADO, como también a RENE RAMIREZ TORRES y REMEDIOS RAMIREZ entre otros…Por otra parte me dicen que prácticamente todo el cabildo que llegó al poder de la mano de la presidenta GLYNNIS traen ganas de repetir en sus cargos…Esto tiene sus asegunes…Digo esto porque los números no a todos ellos les favorecieron cuando la campaña de la hoy alcaldesa, pues algunos y algunas no ganaron ni siquiera en sus casillas…Un análisis profundo, frío y muy realista sobre los alcances políticos de cada uno de ellos y de ellas en sus zonas de elección le vendría de lo mejor a GLYNNIS si es que en un momento dado hace oficial lo de su proyecto político por la reelección…El caso de EMILIANA GARZA CRISANTO es distinto pues ella ya no puede aspirar por ley a otra reelección pues ya está cumpliendo los dos periodos consecutivos a los que se puede acceder al haber ocupado esta misma responsabilidad en el cabildo que presidió TOÑO MEDINA…Lo de CHANO DEL REAL es casi un hecho que va a buscar la reelección de su regiduría al ser gente de la entera confianza de los MEDINA…Y es que de acuerdo a fuentes dignas de todo crédito, el ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES está siendo apoyado por el dirigente azul “TRUKO” VERÁSTEGUI para que sea el abanderado marsoteño…Me comentan de hecho que HABIEL en estos días estará recibiendo de manos de su amigo el TRUKO su nombramiento como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Soto la Marina…Este tipo de nombramientos se les están dando en los municipios a quienes serán en su momento los candidatos de Acción Nacional a las 43 alcaldías de Tamaulipas…TRUKO demuestra una vez más lo mucho que le interesa la plaza política marsoteña por medio de su amigo HABIEL…Causó revuelo dentro del mundo político local una foto que se subió a la red en donde posan juntos PEPE PECERO y ALFREDO VARGAS…Todos sabemos que ambos quieren ser candidatos a la alcaldía de Soto la Marina…La gente se pregunta, si están en pláticas rumbo a una posible alianza o si solamente coincidieron en algún lugar…Hay tiempo para saber la realidad…Es cuanto nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…