Divertido evento botargas inflables tuvieron en el CBTA 271

Un divertido evento de botargas inflables llevaron a cabo en el CBTA 271 de Soto la Marina, con distintas dinámicas, con la entusiasta participación de los estudiantes.

Una de esas dinámicas fue la carrera de hombres y 1 de mujeres, así como otra consistente en juego de baile “tipo las sillas”, así como otro juego tipo “el juego del calamar” donde los participantes podían ser diferentes en cada juego.

La Directora del CBTA 271, Lic. San Juanita Yareli Walle Banda, dio a conocer que estas actividades forman parte de la educación integral que se imparte a los estudiantes que cursan su educación media superior en el plantel a su cargo, permitiendo una relación de convivencias entre todos los alumnos.

IMPARTIERON PLATICAS A ESTUDIANTES DEL CBTA 271

Importantes pláticas recibieron estudiantes del CBTA 271 por parte de profesionales, con temas relacionados con la manera de evitar la violencia en el noviazgo, pero también sobre la importancia del cuidado ambiental, donde participó personal especializado de la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas.