Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Tres buenos gallos para Victoria

Ya falta poco para que se vayan acomodando las fichas guindas en todos los municipios de Tamaulipas para el 2027, y en Ciudad Victoria hay tres muy buenos gallos, que puede ser tanto el actual Secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva con buen perfil; hay otro ya probado en las urnas que sería Pepe Braña y uno más, anótelo, Gerardo Illoldi Reyes.

Tripas, corazón y bofe, diría mi compadre Tacho. Los tres personajes con arraigo en la comunidad, cercanos cada quien a su círculo de poder y sobre todo, con resultados probados.

Cualquiera de los tres son perfiles fuertes y que garantizan el triunfo. Aunque hay que adelantar que Reséndez Silva se ha visto más transparente, ya que la confianza se construye con hechos, con honestidad y con la verdad por delante y en un acto de transparencia, responsabilidad, pero sobre todo de congruencia abrió sus archivos personales a la vista de todos de que está limpio en todo. Cosa que los demás no lo han hecho y ya les lleva la delantera.

Porque para servirle a Victoria, primero hay que demostrar que estamos a la altura de su confianza, dijo el ex secretario del Ayuntamiento a través de sus redes sociales y vaya que tiene muchos “light”.

Sin embargo, no descarte un tapado que podría ser la carta emergente y se dice que se encuentra en el piso 16 de la Torre Bicentenario e iría por el Verde. ¿Sera?

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, quienes rindieron protesta recientemente como nuevo Director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC), fue el Mtro. Vicente Paul Saldívar Alonso, ratificado para continuar al frente de la dirección del plantel. También en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), el Dr. Edy Izaguirre Treviño, fue electo como director para el periodo 2027-2030. En dichas ceremonias se contó con la presencia del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado. Una nueva etapa para estas instituciones académicas de mayor tradición en la entidad, de la que han egresado destacados ingenieros, abogados, funcionarios públicos y políticos tamaulipecos.

2.- Y hablando precisamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, callada pero eficiente labor es la que sigue ejerciendo el Lic. Rodrigo Heriberto Remes Rodríguez, como secretario Particular del rector de esta prestigiada universidad tamaulipeca. Muy atento por cierto y eso habla bien de él.

3.- De última hora me informan desde Nuevo Laredo, que quien lidera las encuestas rumbo a alcanzar la Coordinación Municipal del Comité de Defensa de la Transformación, es el empresario transportista Pedro Lozano Martínez. Es buen perfil nuevo, vendible electoralmente y carismático para representar a la ciudad más importante de Tamaulipas por sus agencias aduanales y desde la ciudad del smog lo ven bien los altos mandos morenistas. Así que no lo pierda de vista en los días por venir.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.