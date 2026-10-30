Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Gran invento de una tamaulipeca

*Hay buena educación en Tamaulipas y de calidad comprobado

El reciente invento creado por Ángela Karime Hernández Venegas, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, en Altamira, Tamaulipas, de tan solo 16 años de edad, nos demuestra la capacidad que tienen los jóvenes de la entidad con la educación que reciben en nuestras aulas y con nuestros maestros para detectar problemas a tiempo que eviten riesgos mayores.

Ojalá que en materia política y de servicio público, nuestros políticos y especialistas en asuntos públicos puedan detectar a tiempo problemas que causan daños mayores. En este caso específico se inventó un extintor acústico denominado por ella misma “Vortex Tech” que evita incendios, lo que es de gran trascendencia para evitar daños, pérdidas de vida y daños mayores.

Sería muy bueno que también en distintas materias de la vida pública y privada, se encuentren o se inventen mecanismos o soluciones de este tipo. Con jóvenes de tal talento en nuestro estado, seguramente en el futuro habrán de tenerse soluciones nuevas y acordes a los nuevos tiempos que en materia política pase lo mismo. Nos ayudaría mucho a todos.

Nuevo algoritmo

En los últimos 50 años no se había registrado un invento de tanta importancia y trascendente como el que se dio a conocer el viernes pasado en Altamira, Tamaulipas. Un extintor acústico cilíndrico marca “Vortex Tech” que terminará con catástrofes y tragedias trascendentes; esto muestra la calidad de la actual educación que se imparte en los CETis y en la UAT. Una combinación de nuevos sistemas de matemáticas aplicadas en el lenguaje de hoy que ya se aplica y se ejerce. Ojalá y esto llegue hasta la política, no tengamos miedo, lo nuevo se va a imponer, apoyemos las nuevas ideas y practiquemos con los jóvenes los resultados de sus esfuerzos. Démosle la mano y vayamos con ellos a conseguir otras soluciones, nuestras ideas y experiencias. Repetimos triunfos, otras ves arriba. Tamaulipas es ejemplo nacional e internacional. Pura 4T.

NOTAS CORTAS

1.- Como cada semana y sin faltar, en Díaz Ordaz, su alcaldesa, Nataly García Díaz, implementa, atiende y de frente, el programa “Miércoles con tu Presidenta”. Es un espacio de atención ciudadana para acercar los servicios del gobierno local a la población y en esta ocasión se volvió a escuchar de cerca a las familias de este municipio, donde se atendió las inquietudes y buscando soluciones que respondan a sus necesidades.

Estoy convencida de que gobernar es escuchar, estar presente y trabajar todos los días para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, lo que seguimos con las puertas abiertas, trabajando con compromiso y cercanía, porque cada voz cuenta y el bienestar de las familias de Díaz Ordaz, es nuestra prioridad, dijo la Presidenta Municipal.

2.- Por cierto, quien sigue su activismo político y simpatías y no le afloja al ritmo de conquistar más adeptos es el empresario de Casas, Ing. Florencio Díaz Zúñiga y cada día levanta más expectativas rumbo a ser el favorito Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Tamaulipas. La raza lo quiere, lo estima, cae bien y en estos tiempos de cambio cuenta mucho. Además tiene liderazgo en territorio de cara a los próximos retos políticos en la región. Así que no lo pierda de vista en los días por venir. Lenchito es el bueno.

3.- Salió una “fichita» la Taddei…¿Qué mas no habría hecho?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.