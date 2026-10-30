Del podio nacional a la fiesta: llega el Primer Festival del Mezcal a Tamaulipas

-La Fiesta será el próximo sábado 7 de noviembre en el municipio de San Nicolás !Los esperamos!

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.-Tras conquistar el tercer lugar en el Medallero de la Copa Mundo Agave 2026. únicamente detrás de Oaxaca y Michoacán, y por encima de potencias como Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Aguascalientes y Guerrero, el Gobierno de Tamaulipas presentó el Primer Festival del Mezcal, que se celebrará el sábado 7 de noviembre en la plaza principal del municipio de San Nicolás.

La presentación oficial estuvo a cargo de los Secretarios Benjamín Hernández Rodríguez de Turismo; Antonio Varela, de Desarrollo Rural y Analy Becerra Reséndez, Presidenta Municipal de San Nicolás.

Hernández Rodríguez dijo que se busca fortalecer la producción mezcalera, impulsar el turismo y abrir las puertas de este municipio a más visitantes.

Con el respaldo firme y constante del gobernador Américo Villarreal Anaya a los mezcaleros de Tamaulipas, seguiremos impulsando el turismo gastronómico, cultural y comunitario como motor de bienestar en todas las regiones del estado.

“De lo que se trata es de convertir el mezcal artesanal en un atractivo turístico rutas, experiencias comunitarias, promoción y reconocimiento, lo que genera derrama económica directa para los productores y sus comunidades”, explicó.

Antonio Varela destacó que el mezcal de nuestra entidad no solo representa nuestras raíces, es una alternativa real del desarrollo económico, sustentable para la región.

“Por ello, desde esta administración, hemos asumido el compromiso de impulsar el aprovechamiento responsable de nuestros recursos naturales y brindar certeza jurídica a quienes trabajan la tierra”, señaló .

Gracias a este esfuerzo conjunto, hoy contamos con cuatro autorizaciones de aprovechamiento no maderable de agaves para la producción de mezcal vigentes hasta el año 2031.

La Presidenta Municipal de San Nicolás, Analy Becerra Reséndez enfatizó que el Festival del Mezcal contará con música, gastronomía y degustación del mismo, además de visitas a las fábricas de mezcal, en San Nicolás hay mucho por descubrir, la parroquia y mucho más.