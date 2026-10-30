Crece 4.3% actividad económica de Tamaulipas

Anabell Flores, subsecretaria de Inversión de la Secretaría de Economía, señaló que la entidad se ubicó en el 5to. lugar nacional de crecimiento de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del INEGI

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.- Tamaulipas se posicionó como la quinta entidad con mayor crecimiento económico del país, al registrar un incremento anual de 4.3% durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La subsecretaria de Inversión, Anabell Flores Garza, destacó que estos resultados reflejan el dinamismo de las actividades productivas del estado y el fortalecimiento de su economía, en el marco de la política de desarrollo económico que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

De acuerdo con las cifras del INEGI, el sector primario registró un crecimiento anual de 19.8%, ubicando a Tamaulipas en el cuarto lugar nacional, resultado que destaca la contribución de las actividades agropecuarias al desempeño económico de la entidad.

Por su parte, el sector secundario, que comprende las actividades industriales, presentó un crecimiento de 6.6%, con lo que Tamaulipas alcanzó el séptimo lugar nacional y el primer lugar entre las entidades de la frontera norte, consolidando la importancia de la industria en la estructura productiva estatal.

En tanto, el sector terciario, integrado por las actividades comerciales y de servicios, reportó una variación positiva de 2.1%, contribuyendo al crecimiento general de la economía tamaulipeca durante el periodo de referencia.

Flores Garza señaló que el desempeño de los distintos sectores económicos confirma la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de competitividad, la atracción de inversiones y la vinculación de las actividades productivas para generar mayores oportunidades de desarrollo en las diferentes regiones del estado.

La Secretaría de Economía de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar en coordinación con los sectores productivos para fortalecer el crecimiento económico, promover nuevas inversiones y contribuir a que el desarrollo de la entidad se traduzca en más oportunidades de empleo y bienestar para las familias tamaulipecas