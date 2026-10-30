Brindó el Registro Civil más de 300 servicios y atenciones en la Feria Tamaulipas 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- La Coordinación General del Registro Civil concluyó con resultados favorables su participación en el módulo de servicios de la Secretaría General de Gobierno, instalado en la Feria Tamaulipas 2026, donde acercó trámites y servicios a las familias tamaulipecas, contribuyendo a facilitar el acceso a documentos oficiales y apoyar su economía.

Mauro Francisco Sandoval Contreras, Coordinador General del Registro Civil, informó que, como parte de los servicios brindados, se expidieron 155 actas de nacimiento estatales y 37 de otras entidades federativas. Asimismo, se realizaron 35 certificaciones de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y se atendió a 46 personas para el trámite de la CURP Biométrica.

Además, en el módulo se ofrecieron 81 asesorías jurídicas, ampliando las opciones de orientación y atención para quienes acudieron a este espacio durante la feria.

Sandoval Contreras destacó que estos resultados reflejan la importancia de acercar los servicios del Registro Civil a la población mediante módulos de atención accesibles, que permitan realizar trámites y recibir orientación de manera directa.

“En cumplimiento de las instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, trabajamos para acercar los servicios del Registro Civil a las familias tamaulipecas, facilitar sus trámites y contribuir a su economía. Con estas acciones refrendamos nuestro compromiso de brindar una atención accesible y cercana a la ciudadanía”, expresó.