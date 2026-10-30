Abre gobierno de Américo ventanilla de apoyo para productores de sorgo y trigo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 30 de 2026.-El Gobierno del Estado que encabeza Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, anunció la apertura de las ventanillas receptoras para el programa de Apoyo Estatal Extraordinario a Personas Productoras de Sorgo o Trigo, bajo el esquema de complemento a los procesos productivos del cultivo, correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 2026-2027.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, informó que para la operación de este programa se destinó un presupuesto de 60 millones de pesos, con el propósito de respaldar a las personas productoras que enfrentan dificultades derivadas de las condiciones adversas de los precios de mercado y contribuir a la continuidad de sus actividades agrícolas.

Explicó que la población objetivo está integrada por personas productoras de sorgo o trigo que cuenten con Unidades Económicas Rurales de hasta 20 hectáreas. El programa contempla la atención de productores de los municipios de Burgos, Camargo, Cruillas, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

“Para facilitar el acceso al apoyo, la instancia ejecutora estableció ventanillas de atención en oficinas de las presidencias municipales y centros de atención, donde se llevará a cabo la recepción, cotejo y registro de las solicitudes y documentación correspondiente”, informo.

Así mismo, Varela Flores refirió que la recepción de solicitudes se estará realizando del 29 de octubre al 13 de noviembre de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación: Identificación oficial vigente con fotografía, Constancia de Situación Fiscal, Comprobante de domicilio, Documento que acredite la propiedad o legal posesión del predio, Constancia de productor y Cotización de la semilla que se pretende adquirir.

Con este programa, el Gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso con las familias del campo, mediante acciones de respaldo a quienes producen alimentos y contribuyen al desarrollo económico del estado, impulsando la continuidad de la actividad agrícola y fortaleciendo la productividad del sector rural.