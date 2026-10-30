Lleva la Alcaldesa de SLM Glynnis Jiménez Vázquez obras y apoyos a familias de comunidades rurales

Obras y apoyos sociales a familias de comunidades rurales lleva la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, para elevarles el nivel de vida y al mismo tiempo escuchar de viva voz de ellos, las necesidades más apremiantes que hay que seguir resolviendo.

“Me llena de alegría poder seguir recorriendo los ejidos de nuestro querido Soto La Marina y, sobre todo, llevar apoyos que responden a las necesidades de nuestra gente” dijo en un mensaje la alcaldes, quien visitó los ejidos La Chona, La Peña, La Zamorina y La Esperanza, donde hizo entrega de beneficios que contribuirán a mejorar distintos espacios y servicios de esas comunidades, pero también apoyos sociales como tinacos para almacenar agua.

En La Chona, la presidenta Glynnis entregó una chapoleadora a la Unidad Médica Rural, para apoyar en el mantenimiento de sus instalaciones; en La Peña, entregó material deportivo y material para mejorar el baño de la Telesecundaria “Lázaro Cárdenas”, mientras que a la comunidad de La Zamorina se le apoyó con materiales para la construcción de una iglesia y a La Esperanza se les llevaron 100 metros de cable eléctrico para el pozo profundo.

La alcaldesa Glynnis Jiménez dio cuenta que cada apoyo es diferente en cada comunidad, pero que todos tienen algo en común, ya que son necesidades solicitadas por la sociedad, reiterando el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias y el desarrollo de cada asentamiento humano, ya bien de la zona rural, pero también del área urbana.

Otras comunidades que visitó la presidenta municipal, fueron los Ejidos 8 de Mayo y El Porvenir, donde hizo entrega de útiles y uniformes escolares, beneficiando a 4 escuelas de esas comunidades, para que cuenten con lo necesario para continuar sus estudios

También en el Ejido 8 de Mayo hizo entrega de tinacos para apoyar a las familias de esta localidad, para mejorar la calidad de vida de sus familias.

Asimismo, la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez dio el banderazo de inicio a los trabajos de construcción de un tanque de agua en el Ejido 8 de Mayo, cuya obra muy importante para esa comunidad, permitirá fortalecer la infraestructura hidráulica y contribuir a mejorar el abastecimiento de agua sus residentes.

Reiteró una vez la presidenta municipal, su compromiso de seguir trabajando con el corazón por el bienestar de las familias marsoteñas