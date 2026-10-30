Marina asegura artes de pesca en la Presa “Vicente Guerrero”

La Pesca, Tamaulipas.- 29 de octubre de 2026.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto del Sector Naval La Pesca, informa que como seguimiento de los acuerdos entre esta Institución, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y cooperativas de pesca de la región, se llevó a cabo el aseguramiento de artes de pesca, por infringir los horarios de operación, de conformidad a la norma NOM-060-SAG/PESC-2016, la Presa Vicente Guerrero en Tamaulipas.

Cabe recordar, que el pasado 8 de octubre se llevó a cabo una reunión en este Sector Naval entre los mencionados, en la que se abordaron temas clave relacionados con atender la probemática referente a la pesca no autorizada, el flujo de facturación (proceso de registro y comprobación de ventas pesqueras), la regulación de productos intermediarios, la revisión y difusión de la circular para torneos de pesca, recorridos de inspección, así como aspectos prioritarios en materia de seguridad marítima y permisos correspondientes.

Los aseguramientos se llevaron a cabo en tres acciones diferentes, por infringir los horarios de operación. En el primer evento, en días pasados, durante recorridos marítimos en citada presa, personal naval y de CONAPESCA recuperaron dos redes agalleras, al este de la desembocadura del Río Purificación. En el segundo evento, se aseguró una red agallera, en inmediaciones de La Resaca. Y en el tercer evento dos redes agalleras al norte del acceso a La Cortina.

Cabe mencionar que lo anterior, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para llevar a cabo los trámites correspondientes.

De esta maneara, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reitera su compromiso para apoyar al sector pesquero y velar por el cumplimiento de la normatividad y la seguridad en la mar. -Honor, Deber, Lel