Presentará la UAT, en Londres, proyecto sobre ecosistema de aprendizaje inmersivo

Ciudad Victoria, Tam.- 29 de octubre de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) dio un nuevo paso en su consolidación e impacto internacional al ser seleccionada para participar en la sesión de exhibición de la Conferencia y Ceremonia de Premiación de los QS Reimagine Education Awards 2026, que se llevará a cabo del 6 al 8 de diciembre, en Londres, Reino Unido.

La delegación universitaria acudirá a la capital británica para presentar ante líderes educativos del mundo los avances de “XR-UAT: Immersive Learning Ecosystem”, proyecto desarrollado por docentes y estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA).

Este hito posiciona a la UAT como la primera universidad pública de México en ingresar a esta selección en la categoría de Immersive Experiential Learning y, con ello, ganar el derecho a participar en esta convención global, organizada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds.

El proyecto, impulsado en concordancia con la visión de transformación e innovación institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, superó un riguroso proceso de evaluación entre 2 226 propuestas provenientes de 101 países, evaluadas por más de 1 000 jueces internacionales, logrando formar parte del 25 % de iniciativas seleccionadas a nivel mundial.

Al respecto, el Dr. Juan Roberto de la Torre Escareño, profesor investigador de la UAMRA, y uno de los líderes de XR-UAT, destacó la relevancia de este avance para la educación pública: “Fuimos la primera escuela pública en México en ingresar al shortlist. Además, acabamos de ser seleccionados en el showcase para presentar el proyecto en la convención más grande de QS, que es la firma que otorga el ranking a las mejores universidades del mundo”.

El ecosistema XR-UAT integra realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, Internet de las Cosas (IoT) y gemelos digitales. Mediante dispositivos Raspberry Pi, ESP32 y el protocolo MQTT, reactores físicos de laboratorio (como reactores de polimerización y biorreactores) transmiten datos en tiempo real hacia entornos en Unreal Engine, dashboards y aplicaciones móviles.

A través de seis entornos inmersivos (Petroland, Chemical Land, Factory Land, Health Land, Nature Land y Digital Land), el alumnado opera equipos, monitorea variables y experimenta con fallas sin riesgos ni reactivos peligrosos.

Las evaluaciones preliminares de XR-UAT muestran un incremento de 11.2 puntos porcentuales en el aprendizaje y una reducción significativa de insumos de alto riesgo. El proyecto ya trasciende el aula universitaria y ha comenzado a extenderse hacia la Escuela Preparatoria UAT Valle Hermoso, planteles de Reynosa y eventos de divulgación científica para la niñez y juventud, además de simulaciones en laboratorios y plantas industriales externas.

En el desarrollo multidisciplinario participan los coordinadores Dr. Rubén Santiago Adame y Dra. Laura Yanneth Ramírez Quintanilla, junto con un equipo integrado por los docentes Rosa Issel Acosta González, Enrique González Rodríguez, Sofía Alvarado Reyna, Gerardo Romero Galván, Alfredo Juárez Saldívar, Gloria Sandoval Flores, Laura Gabriela Elvir Padilla y Joaquín Omar Chávez Santiago; así como estudiantes de licenciatura y posgrado de la UAMRA.

Los resultados finales y las menciones principales del certamen se darán a conocer durante las actividades oficiales de la convención QS Reimagine Education 2026, en Londres