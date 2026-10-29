Inicia Congreso Sinergia Digital: destacan liderazgo de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal inauguró junto a Patricia de Stefano García, coordinadora del Centro Nacional de Tecnología Pública, el Congreso Sinergia Digital 2.0

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Tamaulipas es un aliado estratégico, un estado amigo y punto de lanza en todo el país para impulsar el desarrollo del proyecto de gobierno digital de la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró Patricia de Stefano García, coordinadora del Centro Nacional de Tecnología Pública, quien reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por la organización del Congreso Sinergia Digital 2.0.

Durante el evento de inauguración del Congreso en el Polyforum de esta capital, el gobernador Américo Villarreal destacó que haber escalado la Agencia Digital a Secretaría de Inteligencia e Innovación Digital es parte del compromiso por fortalecer la transformación del Gobierno del Estado, ampliar la conectividad y el acceso a internet, hacer más sencillos los trámites, crear ventanillas y plataformas más amigables y accesibles y lograr cada vez un mayor índice en lo que se conoce como gobierno digital.

“Lo que nosotros buscamos, lo que deseamos lograr con esta convocatoria es que la tecnología conecte, que esté al alcance de todas y de todos, simplifique nuestra vida, mejore el desempeño de nuestras instituciones, potencie nuestras capacidades resolutivas y sobre todo que se ponga al servicio de un cambio humanista, donde se minimicen los riesgos o amenazas que también son reales, garantizando para la transformación digital que se viva con equidad”, expresó.

Agregó que la inteligencia artificial se está incorporando en plataformas gubernamentales, se protegen acervos digitales, se trabaja en favor de la ciberseguridad, además de impulsar el desarrollo de sistemas que permiten organizar, analizar y aprovechar información estratégica para mejorar la planeación y la gestión pública.

“Que este encuentro recoja precisamente el concepto de sinergia, que se suma en una colaboración que convoca a la acción conjunta y a lograr más sobre la base de la participación, superando lo que cada quien pueda hacer por sí solo”, mencionó.

Patricia de Stefano García, Coordinadora del Centro Nacional de Tecnología Pública, reconoció que para la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México que preside José Antonio Merino, Tamaulipas es un estado que que desde el inicio hizo suyo el proyecto de la presidenta Sheinbaum, fue el primero en implementar el modelo institucional como lo mandata la ley y también ya hizo la gran labor de coordinar a los municipios para que se sumen a una coordinación subnacional de alcances nunca antes vistos en la región.

“Todos los proyectos que tiene la agencia los ha implementado Tamaulipas: el de establecimientos mercantiles, el de homologación de licencias que es particularmente importante para la presidenta, hemos avanzado muy bien con ustedes”, indicó.

“Entonces ya es una larga trayectoria de que es el primero en todo, de que ha sido un gran aliado de la presidenta y del maestro Merino”, reconoció.

Al dar la bienvenida al evento “Visión que Conecta, estrategia que transforma”, Edwin Tuexi Amaro, secretario de Innovación e Inteligencia Digital expresó que esta nueva dependencia representa mucho más que un cambio de nombre o de estructura administrativa y refleja la visión y el compromiso del gobernador Américo Villarreal de colocar la innovación, la tecnología y el gobierno digital entre las prioridades estratégicas del estado.

“Convertirnos en secretaría nos permite asumir un papel activo en la planeación, coordinación y desarrollo de la transformación digital del gobierno del Estado. Nos permite fortalecer el trabajo con las distintas dependencias, impulsar proyectos que conectan sus capacidades y promueven una estrategia tecnológica compartida con una visión de largo plazo”, mencionó.

Explicó que el evento Sinergia Digital 2.0 reúne experiencias, conecta capacidades y abre espacios de colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, instituciones académicas y el sector tecnológico, ya que se abordarán temas como Inteligencia artificial, ciberseguridad, conectividad y nuevas formas de mejorar los servicios públicos.

Acompañaron al gobernador en esta ceremonia: la senadora de la República, Olga Patricia Sosa Ruiz; Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación; Tania Contreras López, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; Luisa Eugenia Manautou Galván, secretaria de Administración y Carlos Azcárraga Ibargüengoitia, director comercial de Bestel, así como diputados, presidentas y presidentes municipales, integrantes del gabinete estatal y estudiantes de diferentes planteles.