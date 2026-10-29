Impulsa COTACYT el interés por la ciencia en miles de familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- Con más de 11 mil visitas registradas, el Museo Móvil del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT) concluyó su participación en la Feria Tamaulipas 2026, acercando el conocimiento científico y tecnológico a miles de familias mediante actividades interactivas, didácticas y recreativas.

Julio Martínez Burnes, director general del COTACYT, informó que el Museo Móvil registró un total de 11 mil 639 visitas, de las cuales 10 mil 618 correspondieron al público en general y mil 021 a alumnas y alumnos que participaron en los recorridos escolares organizados por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, con la asistencia de 24 grupos escolares.

Compartió que, como parte de esta experiencia de divulgación científica, las y los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer la muestra itinerante del Museo Móvil y participar en actividades diseñadas para despertar su curiosidad, estimular su imaginación y fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación.

Mencionó que entre las actividades realizadas destacaron la lotería y el memorama de insectos, los rompecabezas didácticos y las observaciones mediante telescopio, herramientas que permitieron a las y los asistentes explorar distintos temas científicos de una manera accesible, dinámica y divertida.

Aseguró que estas experiencias favorecieron el aprendizaje a través del juego, la observación y la participación, propiciando espacios de convivencia familiar en los que niñas, niños y jóvenes pudieron descubrir nuevas formas de comprender el mundo que los rodea y reconocer la presencia de la ciencia en la vida cotidiana.

Martínez Burnes puntualizó que el Museo Móvil permitió ampliar el alcance de las acciones de divulgación científica del COTACYT, al ofrecer experiencias que combinan el entretenimiento con el aprendizaje y que contribuyen a despertar el interés por la exploración, la investigación y el descubrimiento desde edades tempranas.

Refrendó el compromiso del COTACYT con el fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica, acorde con la visión que tienen el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan iniciativas que acercan el conocimiento a distintos sectores de la población y generan oportunidades para que más tamaulipecos descubran el valor de la ciencia en su vida diaria.