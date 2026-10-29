Fortalecen protección del patrimonio marino y pesquero de Tamaulipas

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.- El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, asistió a la presentación y entrega del Informe de Resultados del Proyecto ABAN del Estado de Tamaulipas, realizada en las instalaciones de la Primera Zona Naval, en Ciudad Madero.

La reunión fue encabezada por representantes de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y las estrategias de prevención, preparación y atención de contingencias ambientales en el litoral tamaulipeco.

Durante el encuentro se dieron a conocer los resultados de diversos estudios y simulaciones de posibles derrames de hidrocarburos, así como las estrategias de respuesta orientadas a prevenir y mitigar sus efectos en los ecosistemas marinos y las zonas costeras del estado.

Entre las herramientas presentadas destacó el Mapa de Áreas Sensibles, una plataforma digital que permite consultar información geográfica del entorno costero, identificar áreas ambientalmente vulnerables y visualizar escenarios simulados de derrames de hidrocarburos. Esta herramienta contribuye a fortalecer la planeación y la toma de decisiones ante posibles contingencias, favoreciendo una respuesta oportuna y coordinada.

La participación de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura en este tipo de espacios refrenda la importancia de sumar esfuerzos entre las instituciones para proteger los ecosistemas marinos, preservar los recursos pesqueros y reducir los riesgos que puedan afectar la actividad productiva y el bienestar de las comunidades costeras.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, reafirma su compromiso con la protección del patrimonio natural de Tamaulipas, la conservación de sus recursos pesqueros y el impulso de un desarrollo sustentable en beneficio de las presentes y futuras generaciones.