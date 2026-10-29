Fomenta Tamaulipas actividades deportivas para fortalecer la inclusión y la igualdad de oportunidades

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Octubre 29 de 2026.-Promover actividades de participación, convivencia y desarrollo para todas las personas es fundamental para avanzar hacia una sociedad más incluyente, donde se reconozcan las capacidades y se garanticen los derechos de quienes viven con alguna discapacidad.

En representación del secretario general de Gobierno, asistió Jorge Luis Beas Gámez, subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, al evento “Campeones de la Inclusión: Festival Deportivo Incluyente”, organizado por el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad de Tamaulipas (SIPRODDIS), que encabeza Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez, en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple “Alejandrina Boijseuaneua”.

Durante su mensaje, Beas Gámez expresó su reconocimiento por la realización de este festival, al señalar que iniciativas como esta contribuyen a promover la convivencia, la participación y, sobre todo, el respeto a los derechos de las personas con discapacidad.

Destacó que la inclusión debe traducirse en acciones que permitan a todas las personas participar plenamente en la sociedad, desarrollar sus capacidades y hacer realidad sus aspiraciones, sin barreras ni exclusiones. En este sentido, subrayó que el deporte representa una herramienta para fomentar valores como el compañerismo, la solidaridad, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Asimismo, señaló que el verdadero triunfo va más allá de ganar una competencia o conseguir una medalla, pues también se encuentra en compartir, aprender, convivir y reconocer que cada persona posee talentos y capacidades que merecen ser valorados.

El subsecretario reconoció la labor del SIPRODDIS en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como el trabajo que realiza el Centro de Atención Múltiple “Alejandrina Boijseuaneua” en favor de la formación, el desarrollo y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Añadió que la suma de esfuerzos entre ambas instancias permite impulsar actividades que favorecen la sensibilización social, la participación y la igualdad de oportunidades.

En congruencia con esta visión, destacó que el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsa una transformación con sentido humanista que coloca el bienestar de las personas en el centro de las decisiones públicas y fomenta el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Desde la Secretaría General de Gobierno, reiteró la importancia de la colaboración entre las instituciones, las familias y la sociedad para consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos, en la que la dignidad y la inclusión formen parte de la vida cotidiana.

Finalmente, dirigió un mensaje a las niñas, niños y adolescentes participantes, a quienes invitó a disfrutar del festival, convivir con entusiasmo y reconocer el valor de sus propias capacidades, recordándoles que cada uno tiene algo importante que aportar y merece contar con oportunidades para crecer, aprender y cumplir sus sueños.

Al evento asistieron directoras y directores de la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, así como autoridades de la Secretaría de Educación y representantes del sector educativo.